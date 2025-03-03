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Önce Münih sonra Mannheim! Almanya'da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15'i ağır çok sayıda yaralı

Almanya’nın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mannheim'da bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan sürücü gözaltına alındı. Geride bıraktığımız günlerde de Münih'te araç kalabalığın arasına dalmış, çok sayıda kişi yaralanmıştı. 20 gün içinde iki benzer saldırının olması "Almanya'da neler oluyor? Yeni bir terör saldırısı mı?" sorularını sordurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 15:19 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:17
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı

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Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alman BILD, güvenlik kaynaklarından öğrendiğine göre, iki kişi hayatını kaybetti. 15'i ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı

Almanya Mannheim'da araç kalabalığa daldı!

ALMAN POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI! SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğuna ilişkin tahkikat sürüyor. Mannheim polisi bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

Almanya’nın Mannheim kentinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı (Takvim.com.tr)Almanya’nın Mannheim kentinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı (Takvim.com.tr)


Operasyonlar sonucu saldırgan sürücü kıskıvrak yakalandı.

Mannheim'da bir otomobil kalabalığın arasına daldı (Takvim.com.tr)Mannheim'da bir otomobil kalabalığın arasına daldı (Takvim.com.tr)

İşte kalabalığın arasına dalan o otomobil...

Mannheim'da bir otomobilin kalabalığın arasına dalması sonucu telefonlara uyarı bildirimi gitti (Takvim.com.tr)Mannheim'da bir otomobilin kalabalığın arasına dalması sonucu telefonlara uyarı bildirimi gitti (Takvim.com.tr)

Mannheim'daki saldırı sonrası bölgede yaşayanların cep telefonuna uyarı bildiri gittiği görüldü.

Münih'te araç kalabalığa daldı, Şubat 2025 (Takvim.com.tr)Münih'te araç kalabalığa daldı, Şubat 2025 (Takvim.com.tr)

Geride bıraktığımız günlerde benzeri bir durum Münih'te yaşanmıştı.

MÜNİH'TE ARAÇ KALABALIĞA DALDI

13 Şubat 2025'te bir araç sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalmış, yaşanan olayda 2'si ağır 28 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan birinin Türk vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

Polis, gözaltına alınan şüphelinin 24 yaşında bir Afgan sığınmacı olduğunu açıklarken Bavyera Valisi Markus Söder ise "Bunun bir saldırı olduğundan şüpheleniliyor" demişti.

Almanyada araç kalabalığa daldı: En az 15 yaralı! Grev yapanlara mı saldırdı?Almanyada araç kalabalığa daldı: En az 15 yaralı! Grev yapanlara mı saldırdı?

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