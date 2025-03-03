Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



Alman BILD, güvenlik kaynaklarından öğrendiğine göre, iki kişi hayatını kaybetti. 15'i ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı



ALMAN POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI! SALDIRGAN YAKALANDI



Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğuna ilişkin tahkikat sürüyor. Mannheim polisi bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.