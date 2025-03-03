Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Alman BILD, güvenlik kaynaklarından öğrendiğine göre, iki kişi hayatını kaybetti. 15'i ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı
ALMAN POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI! SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğuna ilişkin tahkikat sürüyor. Mannheim polisi bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.
Münih'te araç kalabalığa daldı, Şubat 2025 (Takvim.com.tr)
Geride bıraktığımız günlerde benzeri bir durum Münih'te yaşanmıştı.
MÜNİH'TE ARAÇ KALABALIĞA DALDI
13 Şubat 2025'te bir araç sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalmış, yaşanan olayda 2'si ağır 28 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan birinin Türk vatandaşı olduğu öğrenilmişti.
Polis, gözaltına alınan şüphelinin 24 yaşında bir Afgan sığınmacı olduğunu açıklarken Bavyera Valisi Markus Söder ise "Bunun bir saldırı olduğundan şüpheleniliyor" demişti.