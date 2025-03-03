ABD basınından bomba iddia: Rusya’ya siber saldırılar durdu!

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)

ZELENSKİY VE TRUMP'IN ÇIKARLARI ARASINDA BÜYÜK FARK VAR



ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çıkarları arasında büyük fark olduğunu belirtti. Gabbard, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu. 28 Şubat'ta Trump ve Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmeyi değerlendiren Gabbard, iki liderin çıkarları arasında "büyük fark" olduğunu ifade etti. Gabbard, "Trump üç uzun ve kanlı yılın ardından savaşın (Rusya-Ukrayna Savaşı) acilen sona erdirilmesi gerektiğinin farkında. Başkan Zelenskiy'nin aklında farklı amaçlar var." dedi.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA) Oval Ofis'te yapılan görüşmenin ardından Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılması hakkında konuşan Gabbard, "Bu durum ilişkilerde büyük bir çatlak yarattı." değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy'nin ülkesinin geleceği konusunda "gerçek ve iyi niyetli" müzakerelere açık olmadığını belirten Gabbard, Ukrayna Devlet Başkanının Üçüncü Dünya Savaşı'na ve hatta nükleer bir savaşa yol açsa bile Ukrayna'nın "mutlak zaferi" olan bir anlaşma istediğini söyledi.