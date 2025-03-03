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ABD basınından bomba iddia: Rusya'ya siber saldırılar durdu!

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında milyonların önünde yaşanan tartışma sıcaklığını korurken Washington-Moskova hattında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'ya yönelik siber operasyonların durdurulması talimatı verdi. Öte yandan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çıkarları arasında büyük fark olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 09:28
ABD basınından bomba iddia: Rusya’ya siber saldırılar durdu!

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ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında milyonların önünde yaşanan tartışma sıcaklığını korurken Washington-Moskova hattında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Siber saldırı (AA)Siber saldırı (AA)

ABD'DEN YENİ RUSYA KARARI: SİBER OPERASYONLAR DURDURULDU

"Washington Post (WP)" gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'ya yönelik siber operasyonların durdurulması talimatı verdi.

WP'nin konuya ilişkin bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı siber operasyonlarda değişikliğe gitti.

Siber saldırı (AA)Siber saldırı (AA)

Hegseth, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmeler devam ettiği sürece Rusya'ya yönelik siber operasyonların askıya alınması talimatı verdi.

Öte yandan, konuya ilişkin WP'ye değerlendirmelerde bulunan eski diplomat ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) Başkan Yardımcısı James Andrew Lewis, bu durumun ABD'nin "ulusal güvenliğini riske atabileceğini" kaydetti.

Lewis, "Rusya, ABD'ye yönelik en büyük siber tehditler arasında yer almaya devam ediyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)


ZELENSKİY VE TRUMP'IN ÇIKARLARI ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çıkarları arasında büyük fark olduğunu belirtti.

Gabbard, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Şubat'ta Trump ve Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmeyi değerlendiren Gabbard, iki liderin çıkarları arasında "büyük fark" olduğunu ifade etti.

Gabbard, "Trump üç uzun ve kanlı yılın ardından savaşın (Rusya-Ukrayna Savaşı) acilen sona erdirilmesi gerektiğinin farkında. Başkan Zelenskiy'nin aklında farklı amaçlar var." dedi.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin (AA)

Oval Ofis'te yapılan görüşmenin ardından Zelenskiy'nin Beyaz Saray'dan ayrılması hakkında konuşan Gabbard, "Bu durum ilişkilerde büyük bir çatlak yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin ülkesinin geleceği konusunda "gerçek ve iyi niyetli" müzakerelere açık olmadığını belirten Gabbard, Ukrayna Devlet Başkanının Üçüncü Dünya Savaşı'na ve hatta nükleer bir savaşa yol açsa bile Ukrayna'nın "mutlak zaferi" olan bir anlaşma istediğini söyledi.

Trump ile Zelenskiy arasında kameralar önünde tartışma yaşanmıştı. (Reuters)Trump ile Zelenskiy arasında kameralar önünde tartışma yaşanmıştı. (Reuters)

NE OLMUŞTU?

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.

ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildiABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi

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