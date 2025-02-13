Almanya’da araç kalabalığa daldı: En az 15 yaralı! Grev yapanlara mı saldırdı?

Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın içine daldı ilk belirlemelere göre en az 15 kişi yaralandı.

GREV YAPAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olayın arka planı hakkında henüz bir şey bilinmiyor. Bild'in aktardığına göre bir görgü tanığı aracın kasıtlı olarak grev kararı alan ve miting yapan işçilerin üzerine sürüldüğünü bildirdi.

Almanya'da araç kalabalığa daldı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Görgü tanıkları, iki kişiden birinin polis tarafından vurularak götürüldüğünü söyledi.

BR'ye konuşan bir başka görgü tanığı ise "Gösteriye katıldım. Arabanın altında yatan bir adam gördüm. Sonra kapıyı açmaya çalıştım ama kilitliydi." Sonunda polis gelip aracın camına ateş edince, geri çekilip yaralılarla ilgilendi. " dedi.