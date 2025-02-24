Olaf Scholz şokta! Almanya’da zafer Merz’in

Almanya'da yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. CDU ve CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, görevine başlayabilmesi için uzun sürmesi beklenen zorlu koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekecek.

Adaylar arasında en yaşlısı olan 69 yaşındaki Merz, uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise bir önceki seçimlere göre oy oranını 9.1 puan artırarak yüzde 19.5 ile ikinci oldu.

SCHOLZ ŞOKTA

Seçimlerde tarihi bir oy kaybı yaşayan SPD'nin lideri Başbakan Scholz, mağlubiyeti kabul ettiğini açıkladı.