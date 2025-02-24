PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Olaf Scholz şokta! Almanya'da zafer Merz'in

Almanya'da yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Olaf Scholz şokta! Almanya’da zafer Merz’in

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Almanya'da yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. CDU ve CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, görevine başlayabilmesi için uzun sürmesi beklenen zorlu koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekecek.

    Adaylar arasında en yaşlısı olan 69 yaşındaki Merz, uzun dönem partisinde siyasi faaliyetler içinde olmasına rağmen başbakanlık, bakanlık ve belediye başkanlığı tecrübesi bulunmuyor. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise bir önceki seçimlere göre oy oranını 9.1 puan artırarak yüzde 19.5 ile ikinci oldu.

    SCHOLZ ŞOKTA
    Seçimlerde tarihi bir oy kaybı yaşayan SPD'nin lideri Başbakan Scholz, mağlubiyeti kabul ettiğini açıkladı.

    Almanyada sandıktan Merz çıktı Olaf Scholz yenilgiyi kabul etti! Suçu kendisinde buldu: Seçim sonucu kötü ve bundan ben de sorumluyumAlmanyada sandıktan Merz çıktı Olaf Scholz yenilgiyi kabul etti! Suçu kendisinde buldu: Seçim sonucu kötü ve bundan ben de sorumluyum
    Almanya'da sandıktan Merz çıktı Olaf Scholz yenilgiyi kabul etti! Suçu kendisinde buldu: "Seçim sonucu kötü ve bundan ben de sorumluyum"
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet
    Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu
    Türk Telekom
    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    AK Parti’de MYK açıklandı: Başkan Erdoğan’ın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYK’da neler konuşuldu?
    24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
    Fener baskın yapacak! Kariyeri derbi zaferiyle dolu olan Jose Mourinho Cimbom’u işte böyle yıkacak
    Mansur Yavaş adaylıktan vazgeçmedi! İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Olay mesaj
    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe’yi yıkım planını belirledi
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    Joker yine sahnede! Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2 | MAÇ SONUCU
    Fitne girişimi ya da…
    Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin’e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail’den Beyrut’ta alçak uçuş
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan’ı arayıp tebrik etti
    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçildi
    AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!