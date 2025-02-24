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Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldı. AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011’de başlamıştı.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 13:47 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 13:47
Avrupa Birliği Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya aldı

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    Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırım kararını askıya aldı.

    AB'NİN SURİYE YAPTIRIMLARI
    AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.

    Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alınmıştı.

    Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uygulamış, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörler hedef alınmıştı.

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