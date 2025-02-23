Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den istifa mesajı: "Gerekirse görevimden ayrılırım!"

Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenskiy, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24'ünde ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. (AA)

ABD'DEN 100 MİLYAR DOLAR YARDIM ALINDI

ABD'ye Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti.

Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.

Muhtemel AB üyeliğinin ülkesi için "güvenlik garantisi olacağını" söyleyen Zelenskiy, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, ABD'ye gidiyor. Orada güvenlik garantileri konusunda da konuşacak. Bakalım nasıl sonuç çıkacak." dedi.

Zelenskiy, ABD'den "sadece para desteği değil, siyasi ve yaptırım alanlarındaki" desteğin de ülkesi için önemli olduğunu vurgulayarak "ABD'nin, savaşın sıcak aşamasının bu yıl bitirilmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu onların amacıdır." ifadelerini kullandı.