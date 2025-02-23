59,2 milyon seçmen 29 parti: Almanya sandık başında!

Almanya'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Ülkede 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) yer alacak milletvekillerini seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) başladı.

29 PARTİ KATILIYOR



Seçmenler, yerel saatle 18.00'e (TSİ 20.00) kadar oy kullanabilecek. 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere 29 parti katılıyor.

İlk kez oy kullanacak gençlerin sayısının 2,3 milyon olduğu seçimlerde 70 yaşın üzerindeki seçmenlerin sayısı da 13,7 milyon olarak açıklandı.

Seçimlerde 1422'si kadın 4 bin 506 aday, 630 sandalyeli mecliste milletvekili olmak için yarışıyor. Türk kökenlilerin de farklı partilerden milletvekili adaylığını koyduğu seçimlerde parlamentoya girme şansı bulunan partilerde 50'nin üzerinde Türk kökenli aday var.

Almanya'da 16 eyalette oluşturulan 299 seçim bölgesinde 675 bin kişi yaklaşık 90 bin sandıkta görev yapacak.