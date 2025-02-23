59,2 milyon seçmen 29 parti: Almanya sandık başında!

Almanya'da 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) yer alacak milletvekillerini seçmek için oy verme işlemi başladı. 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere 29 parti katılıyor. (AA)
ANKETLERDEKİ DURUM
Anketlere göre Merz liderliğinde ana muhalefette bulunan CDU/CSU, yüzde 28-32 bandındaki oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Böylelikle ülkede başbakanın değişeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Aşırı sağcı popülist AfD'nin oy oranı ise anketlere yüzde 20-21 olarak yansıyor. Bu da AfD'nin oy oranının bir önceki seçimlere göre iki kat artabileceğini gösteriyor.
Başbakan Scholz'un üyesi olduğu SPD'nin oy oranı da yüzde 14,5-16 bandında görülürken, mevcut hükümetin diğer ortağı Yeşillerin oy oranı yüzde 12-14 bandında bulunuyor.
Kasım 2021'de dağılan "trafik ışığı hükümetinin" küçük ortağı FDP'nin anketlerde oy oranı yüzde 4-5 arasında yer alıyor. Uzmanlar, bir önceki seçimlere göre büyük oy kaybı yaşayan FDP'nin yüzde 5'lik seçim barajına takılabileceğini belirtiyor.
Seçimlerde ne kadar oy alacağı kamuoyunda merak edilen ve son dönemde oylarını arttırdığı ifade edilen Sol Parti'nin ise anketlerde yüzde 7-8 oy alacağı tahmin ediliyor.
İlk kez genel seçime katılacak olan BSW ise anketlere yüzde 3-4,5 bandındaki oy oranıyla yansıyor.
Alman kamu yayıncısı ZDF'in anketinde, hangi parti için oy kullanacakları kararını son günlerde vermesi beklenen "kararsızların" oranı yüzde 27 olarak gösteriliyor.
Anketlere göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için 630 sandalyeli mecliste yeterli milletvekili sayısına ulaşamıyor. Seçimlerin ardından hükümetin kurulması içi zorlu görüşmelerin yapılması bekleniyor.
Muhtemel koalisyon hükümetinin hangi partilerden oluşacağını ise büyük ölçüde, ülkede yüzde 5 olan seçim barajını kaç partinin aşacağı belirleyecek.
Almanya'da 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) yer alacak milletvekillerini seçmek için oy verme işlemi başladı. 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimlere 29 parti katılıyor. (AA)
Daha fazla partinin barajı aşması, daha fazla partili koalisyonları gerekli kılacak.
Muhtemel koalisyonlar arasında CDU/CSU-SPD koalisyon hükümeti öne çıkarken FDP ve BSW'nin de meclise girmeleri durumunda CDU/CSU ile SPD'nin milletvekili sayısının hükümeti kurmak için yetmeyeceği ve üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyulabileceği aktarılıyor.
2021'de yapılan genel seçimlerde SPD yüzde 25,7, CDU/CSU yüzde 24,1, Yeşiller yüzde 14,8, FDP yüzde 11,5, AfD yüzde 10,3, Sol Parti yüzde 4,9 ile mecliste yer almıştı.