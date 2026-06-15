İsrail'de ABD çatlağı! İran ile anlaşma ortalığı karıştırdı! Netanyahu hedefte

ABD ile İran arasında yapılan anlaşma sonrası İsrail'de siyasi kriz büyüyor.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail için zor bir sabah. Bu sabah İsrail vatandaşları, ABD ile İran arasında, İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran'ın yaptığı anlaşmanın ardından İsrail'de kriz büyüyor. İsrail'de muhalif siyasetçiler, ABD ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu 'ya "hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz" ifadeleriyle yüklendi.

Netanyahu ve Trump, Fotoğraflar: Reuters

İSRAİL'DE NETANYAHU KARŞITI SESLER YÜKSELİYOR

Golan, "tek bir imza hamlesiyle, Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta, izole edilmiş ve etkisiz bir şekilde durduğunu" vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attığını belirtti.

Mevcut durumu, uzun yıllar süren bir başarısızlığın özeti olarak nitelendiren Golan, "Netanyahu, İsrail tarihinin en büyük stratejik başarısızlığının babasına dönüşen adamdır." ifadesine yer verdi.

Netenyahu'yu İsrail'in ittifaklarını paramparça eden ve karar anında onu yapayalnız bırakan biri olarak tarif eden Golan, şunları kaydetti:

"Netanyahu; Hamas, İran ve Hizbullah için iyidir. Netanyahu İsrail için iyi değildir. (Netanyahu'nun) Onun değiştirilmesi sadece siyasi bir ihtiyaç değil, varoluşsal bir güvenlik ihtiyacıdır."