Norveç Kraliyet Ailesi’nde skandal bitmiyor: Veliaht Prensesin oğlu tecavüzden hapis yatacak

Norveç Kraliyet Ailesi tecavüz skandalıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Veliaht Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby 'nin tecavüz de dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Veliaht Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, Takvim ekran görüntüsü

TECAVÜZ, İSTİSMAR, ŞİDDET

Oslo Bölge Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, tecavüz, eski partnere yakın ilişkide istismar ve partnere şiddet içeren 32 suçlama yer alıyor. Diğer suçlamalar arasında ölüm tehdidi ve trafik ihlalleri de yer alıyor.

Veliaht Prenses Mette-Marit'in 28 yaşındaki oğlu ve tahtın varisi Veliaht Prens Haakon'un üvey oğlu olan Hoiby'nin herhangi bir kraliyet unvanı veya resmi görevi bulunmuyor ve geçtiğimiz yıl çeşitli suçlamalarla defalarca tutuklanmasından bu yana inceleme altında. Yargılanmayı beklerken serbest bırakılan Hoiby, şu anda tutuklanıp hapse atılması için bir neden olmadığını söyledi.