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İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 8 Mayıs'ta sosyal medya platformu X'ten, Başbakan Olaf Scholz'un yaptığı paylaşımı alıntılayarak o dönemde ülkede siyasilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılara tepki gösterdi.

Almanya İçişleri Bakanı Bancy Faeser (takvim.com.tr | Arşiv) "NET BİR DURUŞ SERGİLEMELİYİZ" Faeser, "Şiddet, tüm demokratik tartışmaları bitirir. Çok net bir duruş sergilemeliyiz. Önemli olan hızlı ve tutarlı soruşturmalar yürüterek saldırıya uğrayan herkesi korumak ve desteklemektir." ifadelerini kullandı.