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Noel pazarı saldırganına ilişkin yeni detay! Saldırıya dair önceden sinyal verdiği ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in sosyal medya hesabındaki paylaşımına yorum yaparak bir eylem düzenleyeceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:18 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:18
Noel pazarı saldırganına ilişkin yeni detay! Saldırıya dair önceden sinyal verdiği ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

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    İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 8 Mayıs'ta sosyal medya platformu X'ten, Başbakan Olaf Scholz'un yaptığı paylaşımı alıntılayarak o dönemde ülkede siyasilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılara tepki gösterdi.

    Almanya İçişleri Bakanı Bancy Faeser (takvim.com.tr | Arşiv)Almanya İçişleri Bakanı Bancy Faeser (takvim.com.tr | Arşiv)

    "NET BİR DURUŞ SERGİLEMELİYİZ"

    Faeser, "Şiddet, tüm demokratik tartışmaları bitirir. Çok net bir duruş sergilemeliyiz. Önemli olan hızlı ve tutarlı soruşturmalar yürüterek saldırıya uğrayan herkesi korumak ve desteklemektir." ifadelerini kullandı.

    Almaya'da Noel pazarına saldırı (AA)Almaya'da Noel pazarına saldırı (AA)

    EYLEMLE İLGİLİ SİNYAL VERDİ

    Noel pazarına saldıran Talib al-Abdulmohsen ise Faeser'in bu paylaşımına, "Büyük olasılıkla adaleti sağlamak için bu yıl öleceğim." yorumunu yaparak bir eylem yapacağının sinyalini verdi.

    Bu yorumunun ardından Abdulmohsen hakkında herhangi bir soruşturma yapılmaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

    Almaya'da Noel pazarına saldırı (AA)Almaya'da Noel pazarına saldırı (AA)

    NE OLMUŞTU?

    Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

    Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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