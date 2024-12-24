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İsrail ordusundan katliam duyurusu: Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresine yönelik saldırılar tamamlandı

7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdıran İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Endonezya Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıları tamamladığını açıkladı. Saldırılarda 5 kişinin öldürüldüğü, bazı kişilerin alıkonulduğu kaydedildi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 22:32 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 22:56
İsrail ordusundan katliam duyurusu: Gazze’deki Endonezya Hastanesi çevresine yönelik saldırılar tamamlandı

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    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alınırken kanlı ordudan yeni bir katliam duyurusu geldi.

    İsrail saldırılarının Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı yıkım. (Takvim.com.tr foto arşiv)İsrail saldırılarının Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı yıkım. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresine iç istihbarat birimi Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

    İsrail saldırılarının Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı yıkım. (Takvim.com.tr foto arşiv)İsrail saldırılarının Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde bıraktığı yıkım. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ BAZI KİŞİLER ALIKONULDU
    Saldırıların 162. Tümen komutasındaki Givati Tugayı güçlerinin aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda pazartesi gecesi itibarıyla başlatıldığı aktarılan açıklamada söz konusu saldırıların tamamlandığı ifade edildi. Bölgede silahlı kişilerin ve onlara ait altyapının bulunduğu konusunda bilgisi alındığı iddia edilen açıklamada, bu saldırılarda 5 kişinin öldürüldüğü, bazı kişilerin alıkonulduğu kaydedildi.

    YOĞUN HAVA SALDIRILARI
    Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresinde zırhlı araçlarla ilerlediğini ve yoğun hava saldırıları ile bölgeye ateş açtığını söylemişti.

    Hizmet verilemeyen hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar, yoğun ateş altında tahliyeye zorlanarak Gazze kent merkezine yönlendirilmişti.

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