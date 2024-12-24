Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç Brezilya’da yakalandı!

Yabancı basında çıkan bir habere göre, Paraguay 'da bir bar işlettiği iddia edilen Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk'ün, aslında Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden, dünya çapında bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçası olduğu ortaya çıktı.

18 KAT DAHA GÜÇLÜ UYUŞTURUCU ÜRETİYORLARDI

Kimyager Eray Uç, Türkiye'de edindiği bilgileri kullanarak laboratuvarlarında esrar çiçeğinden elde ettiği, esrardan 18 kat daha güçlü bir uyuşturucu üretmekteydi. "Fas Kurusu" adı verilen bu madde, halüsinasyonlara yol açarak kısa sürede Latin Amerika pazarında talep gördü ve dünyanın en pahalı, en saf uyuşturucularından biri haline geldi. Uç ve ortağı Münir Öztürk, uyuşturucu üretimiyle ilişkilendirilse de, Paraguay ve Brezilya arasında faaliyet gösteren bir Hizbullah ağıyla bağlantılı oldukları ve bu ağın önde gelen isimlerinden Ali Issa Chamas'a hizmet ettikleri ortaya çıktı.

İddiaya göre Paraguay'da göstermelik bir bar işleten Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk aslında dünya çapında faaliyet gösteren ve Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden devasa bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçasıydı.