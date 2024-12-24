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Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç Brezilya'da yakalandı!

Paraguay'da bir bar işlettiği iddia edilen Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk'ün, Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden ve dünya çapında uyuşturucu kaçakçılığı yapan dev bir ağın parçası olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:09 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:09
Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç Brezilya’da yakalandı!

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    Yabancı basında çıkan bir habere göre, Paraguay'da bir bar işlettiği iddia edilen Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk'ün, aslında Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden, dünya çapında bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçası olduğu ortaya çıktı.

    18 KAT DAHA GÜÇLÜ UYUŞTURUCU ÜRETİYORLARDI

    Kimyager Eray Uç, Türkiye'de edindiği bilgileri kullanarak laboratuvarlarında esrar çiçeğinden elde ettiği, esrardan 18 kat daha güçlü bir uyuşturucu üretmekteydi. "Fas Kurusu" adı verilen bu madde, halüsinasyonlara yol açarak kısa sürede Latin Amerika pazarında talep gördü ve dünyanın en pahalı, en saf uyuşturucularından biri haline geldi. Uç ve ortağı Münir Öztürk, uyuşturucu üretimiyle ilişkilendirilse de, Paraguay ve Brezilya arasında faaliyet gösteren bir Hizbullah ağıyla bağlantılı oldukları ve bu ağın önde gelen isimlerinden Ali Issa Chamas'a hizmet ettikleri ortaya çıktı.

    İddiaya göre Paraguay'da göstermelik bir bar işleten Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk aslında dünya çapında faaliyet gösteren ve Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden devasa bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçasıydı.

    İSTANBUL SEVKİYATI SIRASINDA YAKALANDI

    Lübnan vatandaşı Ali Issa Chamas, 2016 yılında Paraguay Uluslararası Havaalanı'nda, şampuan bidonlarının içine gizlenmiş 500 kilo saf kokaini İstanbul'a göndermeye çalışırken yakalandı. Chamas'ın telefonunda yapılan incelemeler sonucunda, Eray Uç ve Münir Öztürk'ün Ciudad del Este'deki evlerinde de gözaltına alındı.

    Evde yapılan aramada, Türkiye, Hollanda ve Asya'ya gönderilmek üzere kullanılacak 65 varil şampuan bulundu. Ayrıca, Chamas ve Öztürk'ün yakalanmadan önce, başka bir şüpheliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne her ay 100 kilo kokain göndermek üzere anlaşma sağladıkları tespit edildi.

    DOKTOR KONTROLÜNDE KAÇTILAR

    Ali Issa Chamas, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele kurumu DEA'ye verdiği bilgilerin ardından Miami'de tutuklandı. Eray Uç ve Münir Öztürk ise Paraguay'daki Misiones Cezaevi'ne gönderildi. Ancak birkaç ay sonra, dizindeki ağrıları gerekçe göstererek Encarnación'daki bir hastaneye sevk edilen Uç, tedavi sırasında kaçmayı başardı. Uç'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Misiones Bölge Cezaevi Müdürü Aldo Ulice Martinez, Güvenlik Şefi Guillermo Manuel Gonzales Amarilla, gardiyan Luis Alberto Morinigo ve sahte sağlık raporu düzenlediği öne sürülen doktor Irio İsmael Monges Rodruguez tutuklandı.

    İNTERPOL TARAFINDAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

    Eray Uç'un yakalanması için İnterpol, uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarttı. Yedi yıl süren bir aranın ardından, geçtiğimiz Haziran ayında Brezilya'da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. São Paulo sahilindeki Praia Grande'de bir barda, Garip Uç adlı bir kişi 8 kilo "Fas kuru otuyla" birlikte yakalandı.

    KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE YAKALANDI

    São Paulo mahkemesinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yargılanan Garip Uç, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir yıl sonra yapılan parmak izi karşılaştırması sonucu şok bir gerçek ortaya çıktı. Tutuklanan kişinin aslında Eray Uç olduğu belirlendi.

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