New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının ardından ilk somut adımını attı. Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına teknolojik destek sağlayan şirket kapı dışarı edildi. Mamdani yönetiminin altıncı haftasında, İsrail ordusuna hudut gözetleme ve askeri keşif amaçlı İHAve drontedarik eden Easy Aerial adlı firmanın, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi'ndeki kira sözleşmesini uzatmama kararı alındı.

ABD merkezli Easy Aerial şirketi İsrail ordusuna mürettebatsız hava aracı tedarik ediyor. (Fotoğraflar Easy Aerial sosyal medya) BASKI NETİCE VERDİ Kararın alınmasında Brooklyn merkezli aktivist grupların yürüttüğü kampanyalar etkili oldu. Demilitarize Brooklyn Navy Yard adlı grup, uzun süredir düzenlediği protestolarla İsrail'in savaş suçlarına ortak olan şirketlerin kamuya ait alanlarda faaliyet göstermesine karşı çıkıyordu. Aktivistler, kamu kaynaklarının ve belediye arazilerinin, sivilleri hedef alan ordunun teknolojik altyapısını güçlendiren firmalara kiralanmasının kabul edilemez olduğunu savunuyordu.