New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının ardından ilk somut adımını attı. Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına teknolojik destek sağlayan şirket kapı dışarı edildi.
Mamdani yönetiminin altıncı haftasında, İsrail ordusuna hudut gözetleme ve askeri keşif amaçlı İHAve drontedarik eden Easy Aerial adlı firmanın, belediyeye ait Brooklyn Donanma Tersanesi'ndeki kira sözleşmesini uzatmama kararı alındı.
BASKI NETİCE VERDİ
Kararın alınmasında Brooklyn merkezli aktivist grupların yürüttüğü kampanyalar etkili oldu. Demilitarize Brooklyn Navy Yard adlı grup, uzun süredir düzenlediği protestolarla İsrail'in savaş suçlarına ortak olan şirketlerin kamuya ait alanlarda faaliyet göstermesine karşı çıkıyordu. Aktivistler, kamu kaynaklarının ve belediye arazilerinin, sivilleri hedef alan ordunun teknolojik altyapısını güçlendiren firmalara kiralanmasının kabul edilemez olduğunu savunuyordu.
RESMİ GEREKÇE 'TİCARİ NEDEN'
Belediye Meclisi üyesi Lincoln Restler, kararı sosyal medya üzerinden destekleyerek kamu varlıklarının savaş silahlarına dönüştürülen teknolojileri üreten şirketlere alan sağlamaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Brooklyn Donanma Tersanesi Geliştirme Şirketi yetkilileri, sözleşmenin yenilenmemesini operasyonel ve ticari nedenlere bağlamaya çalışsa da, kararın zamanlaması ve Mamdani yönetiminin Filistin yanlısı duruşu olayın gerçek nedenini açıklıyor.
Zohran Mamdani, uzun süredir ABD'nin soykırımcı İsrail'e sınırsız askeri desteğini eleştiren ve Gazze'deki insani krize dikkat çeken isim olarak biliniyor.