New York'ta bir ilk: İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani Kur'an'a el basarak göreve başladı

New York'ta siyasi dengeleri değiştiren sürecin ardından gözler yeni belediye başkanına çevrildi. Eric Adams'ın görevden çekilmesiyle başlayan belirsizlik sona ererken, kente "yeni bir dönem" vaadiyle gelen Zohran Mamdani, sıra dışı bir törenle göreve ilk adımını attı. Mamdani'nin Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak ettiği yemin, hem mekânı hem de sembolik anlamı açısından New York siyasi tarihinde dikkat çeken bir sayfa açtı.

MAMDANI NEW YORK'UN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

New York'ta Eric Adams'ın görevden çekilmesinin ardından merakla beklenen belediye başkanlığı sürecinde geri sayım sona erdi.

Kente yeni bir dönem vaat eden Zohran Mamdani, göreve başlamasını simgeleyen ilk yeminini sıra dışı ve güçlü bir sembolizme sahip mekanda Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak gerçekleştirdi. Yemin töreni, New York'un ilk metro hattının bir parçası olan ve 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945'te yolcu taşımacılığına kapatılan Old City Hall metro istasyonunda yapıldı.

Mamdani'nin yeminini, New York Başsavcısı Letitia James ettirdi. Zohran Mamdani, tören öncesinde yaptığı açıklamalarında bu tarihi mekanı tercih etmesinin nedenini New York'un "büyük hedeflerle kurulan geçmişine" vurgu yapmak olarak açıkladı. Mamdani, yeni yıl ile birlikte milyonlarca New Yorkluyu kapsayan "yeni bir fırsatlar dönemine" girildiğini belirterek, bu sürecin sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

NEW YORK'TAKİ HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE EDECEK

1,1 milyonun üzerinde New Yorklu'nun büyük ölçüde hayat pahalılığıyla mücadele vaatleri nedeniyle Mamdani'ye oy verdi. 1960'lardan Bu yana hiçbir belediye başkanının böylesine yüksek oy almadı

ABD'NİN EN BÜYÜK KENTİNİN İLK MÜSLÜMAN KÖKENLİ BELEDİYE BAŞKANI

Mamdani'nin göreve başlamasıyla birlikte, ABD'nin en büyük kentinin ilk Müslüman kökenli belediye başkanı, son 100 yılı aşkın sürenin en genç belediye başkanı ve küresel kapitalizmin merkezi olarak görülen New York'u yöneten ilk demokratik sosyalist olacak.