Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı asrın felaketinin ardından, Kanada hükümeti sözde insani bir tavırla Türk depremzedelere özel vize statüsü tanımıştı. Ancak aradan geçen üç yıl, bu kararın arkasındaki gerçek niyetin insani yardımdan ziyade, ülkenin ihtiyaç duyduğu "ucuz iş gücünü" karşılamak olduğunu ortaya koydu.
Kanada, yaklaşık 20 bin Türk vatandaşını ülkeye kabul ederek, yerel halkın yapmaya yanaşmadığı ağır ve düşük ücretli işlerde çalıştırdı. Depremzedeler, yeni hayat kurma umuduyla garsonluktan bulaşıkçılığa kadar pek çok sektörde ter dökerken, Kanada hükümeti tarafından kalıcı oturum ve vatandaşlık vaatleriyle oyalandı.
KONUT KRİZİNE PANSUMAN TEDBİR
Akşam gazetesinin haberine göre, Kanada'daki göçmen karşıtı politikalar, 14 Mart 2025 tarihinde Mark Carney'nin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla çok daha sert boyuta taşındı. Yeni hükümet, popülist yaklaşımla göçmen sayısını azaltmayı ve konut krizini göçmenler üzerinden çözmeyi hedefleyen strateji izlemeye başladı.
Kanada, depremzedelere tanınan geçici çalışma ve oturum izinlerinin uzatılmayacağını açıkladı.
2026 yılı Mart ayı itibarıyla süresi dolan binlerce Türk vatandaşı, hiçbir kalıcı çözüm sunulmadan ülkeden ayrılmaya zorlanıyor.
HANİ ULUSLARARASI DAYANIŞMA
Kanada hükümetinin tutarsız ve acımasız tavrı, binlerce Türk ailesini belirsizliğe sürükledi.
Türkiye'de evlerini ve düzenlerini depremde kaybeden, Kanada'da ise üç yıl boyunca sisteme entegre olmaya çalışan depremzedeler, şimdi ellerinde hiçbir güvence olmadan geri dönmek zorunda bırakılıyor.
"TS2023 girişimi" adı altında platform kurarak seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, Kanada hükümetine adil ve makul çözüm çağrısında bulunsa da, Ottawa yönetimi kendi iç siyasi hesapları uğruna bu insanların hayatlarını hiçe saymaya devam ediyor.
Kanada'nın bu tavrı, uluslararası dayanışma söylemlerinin ne kadar boş ve çıkara dayalı olduğunun somut delili olarak tarihe geçiyor.