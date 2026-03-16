Kanada hükümeti, 6 Şubat 2023 depreminin ardından özel vize statüsüyle kabul ettiği yaklaşık 20 bin Türk depremzedenin geçici çalışma ve oturum izinlerini uzatmayacağını açıkladı.

Başbakan Mark Carney'nin 14 Mart 2025'te göreve gelmesiyle Kanada'da göçmen karşıtı politikalar sertleşti ve konut krizi göçmenler üzerinden çözülmeye çalışılıyor.

2026 Mart ayında vizeleri sona erecek binlerce Türk vatandaşı, kalıcı çözüm sunulmadan ülkeden ayrılmaya zorlanıyor.

Türk depremzedeler üç yıl boyunca Kanada'da garsonluk ve bulaşıkçılık gibi düşük ücretli işlerde çalıştı.

TS2023 girişimi adlı platform kuran depremzedeler Kanada hükümetine adil çözüm çağrısında bulunuyor.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı asrın felaketinin ardından, Kanada hükümeti sözde insani bir tavırla Türk depremzedelere özel vize statüsü tanımıştı. Ancak aradan geçen üç yıl, bu kararın arkasındaki gerçek niyetin insani yardımdan ziyade, ülkenin ihtiyaç duyduğu "ucuz iş gücünü" karşılamak olduğunu ortaya koydu. Kanada, yaklaşık 20 bin Türk vatandaşını ülkeye kabul ederek, yerel halkın yapmaya yanaşmadığı ağır ve düşük ücretli işlerde çalıştırdı. Depremzedeler, yeni hayat kurma umuduyla garsonluktan bulaşıkçılığa kadar pek çok sektörde ter dökerken, Kanada hükümeti tarafından kalıcı oturum ve vatandaşlık vaatleriyle oyalandı.

Göçmen karşıtı Mark Carney hükümeti ülkedeki konut krizini bahane ederek depremzedeleri ülkeden çıkarıyor. KONUT KRİZİNE PANSUMAN TEDBİR Akşam gazetesinin haberine göre, Kanada'daki göçmen karşıtı politikalar, 14 Mart 2025 tarihinde Mark Carney'nin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla çok daha sert boyuta taşındı. Yeni hükümet, popülist yaklaşımla göçmen sayısını azaltmayı ve konut krizini göçmenler üzerinden çözmeyi hedefleyen strateji izlemeye başladı. Kanada, depremzedelere tanınan geçici çalışma ve oturum izinlerinin uzatılmayacağını açıkladı. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla süresi dolan binlerce Türk vatandaşı, hiçbir kalıcı çözüm sunulmadan ülkeden ayrılmaya zorlanıyor.