New York'ta Dünya Kupası finali öncesi yollar su altında kaldı

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında bugün Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak.

New York'ta şiddetli yağış sonrası yollar sular altında kaldı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Ancak ani sellerin yol açtığı kaosun ardından New York sokakları sular altında kaldı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ İPTAL EDİLİR Mİ?

New Jersey'deki MetLife Stadium, turnuvanın en büyük maçı için hazırlandı ancak şiddetli yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler adeta göle döndü.

Şiddetli yağışla yollarda biriken yağmur yaklaşık 70 cm'ye ulaştı. Olumsuz hava koşulu sonrası final maçının iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu olurken yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.