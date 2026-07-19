CANLI YAYIN
Geri

New York'ta Dünya Kupası finali öncesi yollar su altında kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesi New York'ta etkili olan şiddetli yağış ve ani seller endişe yarattı. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak dev final öncesinde yollar sular altında kalırken, "Dünya Kupası finali iptal edilir mi?" sorusu gündeme geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
New York'ta Dünya Kupası finali öncesi yollar su altında kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında bugün Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak.

80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek.

New York'ta şiddetli yağış sonrası yollar sular altında kaldı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)New York'ta şiddetli yağış sonrası yollar sular altında kaldı. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Ancak ani sellerin yol açtığı kaosun ardından New York sokakları sular altında kaldı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ İPTAL EDİLİR Mİ?

New Jersey'deki MetLife Stadium, turnuvanın en büyük maçı için hazırlandı ancak şiddetli yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler adeta göle döndü.

Şiddetli yağışla yollarda biriken yağmur yaklaşık 70 cm'ye ulaştı. Olumsuz hava koşulu sonrası final maçının iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu olurken yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

New York'ta Dünya Kupası finali öncesi yollar su altında kaldı-3

BİR BAŞKA MAÇ İPTAL EDİLMİŞTİ

Cumartesi günü Yankee Stadyumu'nda oynanması planlanan New York Yankees-Dodgers maçı hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Maçın bu öğleden sonra yeniden oynanması bekleniyor.

New York'ta Dünya Kupası finali öncesi yollar su altında kaldı-4

Eski İngiltere kalecisi Joe Hart, şiddetli yağmur fırtınası sırasında sular altında kalan sokaklarda yürürken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Instagram paylaşımında, "Ayakkabılarım çıktı, spor ayakkabılarım mahvoldu" dedi.

Ateşkes anlaşmaları kağıtta kaldı: Son 24 saatte cephelerde şiddet dalgası
SONRAKİ HABER

Vuran vurana

 Guyana’da batan 87 yıllık feribotta can pazarı
ÖNCEKİ HABER

116 yolculu feribotta facia
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler