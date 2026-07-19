Ateşkes anlaşmaları kağıtta kaldı: Son 24 saatte cephelerde şiddet dalgası
Küresel ölçekte askeri tırmanışın zirve yaptığı günlerde diplomatik çözüm arayışları yerini kanlı misillemelere bıraktı. İran ordusu Kuveyt’teki ABD üslerini kamikaze İHA’larla hedef alırken Washington yönetimi Hürmüz Boğazı çevresini bombaladı. Katliamcı İsrail ordusu Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria’da masum sivilleri hedef alarak bölgeyi kan gölüne çevirmeyi sürdürüyor. Doğu Avrupa’da Rusya’nın Kiev’e yönelik devasa füze saldırılarına Ukrayna Moskova’nın derinliklerini vurarak cevap veriyor. Uluslararası kuruluşların aciz kaldığı bu kanlı süreçte dünya barışının hızla uçuruma sürüklendiği belirtiliyor.
Dünya 2026'nın yazında adeta pimi çekilmiş bombanın üzerinde oturuyor. Küresel ölçekte askeri tırmanışın zirve yaptığı Temmuz ayında diplomatik çözüm arayışları yerini tamamen kanlı misillemelere bıraktı.
İşgalci İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'da ateşkes anlaşmalarını hiçe sayarak sivil katliamlarını sürdürüyor. Suriye ve Batı Şeria'da haydut saldırılarına devam ediyor. ABD ile İran arasındaki çatışmalar Kuveyt'teki askeri üslerin vurulması ve Hürmüz Boğazı'ndaki bombardımanlarla zirveye ulaştı. ABD Başkanı Trump diplomatik köprüleri yıkan sert açıklamalar yaptı. Doğu Avrupa'da Rusya'nın Kiev ve liman kentlerine yönelik devasa füze saldırılarına Ukrayna lideri Zelenski Moskova ve Tambov'daki tesisleri vurarak cevap verdi.
Küresel çapta diplomasinin yerini silahların aldığı son 24 saatte cephe hatlarındaki gelişmeler şöyle...
SOYKIRIMCI ŞEBEKE VERDİĞİ SÖZDE DURMUYOR
Orta Doğu coğrafyasında ateşkes ilanları sadece kağıt üzerinde kalırken işgalci İsrail ordusu sivil katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. 1
0 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen kana susamış İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ni acımasızca hedef aldı.
Topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda biri kadın 3 Filistinli şehit oldu.
Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde can kaybı 73 bini aşarak insanlık tarihinin en karanlık tablolarından birini oluşturdu.
LÜBNAN'DA VAHŞİ SALDIRILAR DURMUYOR
İmza attığı anlaşmalara uymay İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 328'e ulaştı, yaralı sayısı 12 bini geçti.
Bölgede daha önce sağlanan geçici ateşkesler sahada hiçbir karşılık bulmadı.
BATI ŞERİA'DA GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET
İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri kısıtlamalar masum sivilleri hayattan koparıyor. Sincil beldesinde kalp krizi geçiren 30 yaşındaki Filistinli kadın ambulansın İsrail askeri bariyerinde 30 dakikadan fazla bekletilmesi sonucu hastaneye yetişemeyerek hayatını kaybetti.
YİNE SURİYE'YE GİRDİLER
Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni yıllardır işgal eden İsrail'in son dönemde işgali genişletme hamleleri devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik "Suriye'yi boşalt, orada sizi istemiyorlar" ihtarına rağmen siyonist ordu bölgede yine tansiyonu yükseltti.
İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan birlik İHA'lar eşliğinde Suriye'nin Kuneytra iline girerek Kudna Barajı yönüne ilerledi.
İRAN KUVEYT ÜSLERİNİ HEDEF ALDI
Orta Doğu'daki diğer sıcak çatışma alanı ABD ile İran arasında yaşanıyor.
Gerilim Kuveyt ve Hürmüz Boğazı hattında yoğunlaştı.
Operasyonların detaylarını paylaşan İran ordusu, "16'ncı dalga operasyon kapsamında Kuveyt'te ABD ordusunun kullandığı El-Adiri Kampı ile Ali es-Salem Hava Üssü'nü kamikaze İHA'larla vurduk." açıklamasını yaptı.
Saldırılarda mühimmat depoları, Patriot hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı.
Kuveyt ordusu İran'dan gelen tehditlere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın art arda saldırılarında kritik öneme sahip bir petrol tesisinde ağır hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı
Bahreyn'de de saldırılar nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
İsrail'i vurmayan İran'ın özellikle turizm sezonunda turistik mahiyetteki İslami ülkelerini hedef alması dikkat çekiyor.
AMERİKAN İHA'SI YERLE BİR
Eş zamanlı olarak İran Devrim Muhafızları Ahvaz semalarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
Operasyonlara ilişkin bilgi veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla yürüttüğümüz saldırı dalgasını tamamladık. Son 8 gecede İran'ın kıyı gözetleme, hava savunma ve İHA depolama alanlarını vurduk." ifadelerini kullandı.
İran basını ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Hacıabad ve Sirik kentlerine hava saldırıları düzenlediğini aktardı.
"UMURUMDA DEĞİL"
Diplomatik tarafta ise ipler tamamen koptu.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemenin asıl amaç olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Onların İslamabad Mutabakatı'na uymayacağına dair açıklamaları umurumda değil." dedi.
İran yönetimi ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları nedeniyle mutabakatın tamamen ihlal edildiğini savundu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA DEVASA SALDIRILAR
Doğu Avrupa'da savaş karşılıklı hava saldırılarıyla yeni boyuta ulaştı.
Rus ordusu Ukrayna'ya 41 füze ve 125 SİHA ile yoğun saldırı düzenledi.
Başkent Kiev savaşın en yoğun balistik füze saldırılarından birine maruz kalırken ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Rusya Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarındaki altyapı tesislerini ve mühimmat taşıyan gemileri yüksek hassasiyetli silahlarla hedef aldı.
'LOJİSTİK MERKEZLERİNİ VURDUK'
Ukrayna bu saldırılara Rusya topraklarının derinliklerini vurarak cevap veriyor.
Operasyonların sonuçlarını paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerindeki iki lojistik merkezini ve bir petrol tesisini vurduk. Bu merkezler dron üretimi ve yaptırımlı bileşenlerin tedariki için kullanılıyordu." diye konuştu.
Tambov'da lojistik merkezine düzenlenen İHA saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve tesislerde büyük yangınlar çıktığı saptandı.
Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Ukrayna hududuna yaklaşık 500 ve 700 kilometre mesafede olduğunu, ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldıklarını kaydetti.