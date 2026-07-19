Ateşkes anlaşmaları kağıtta kaldı: Son 24 saatte cephelerde şiddet dalgası

'LOJİSTİK MERKEZLERİNİ VURDUK'

Ukrayna bu saldırılara Rusya topraklarının derinliklerini vurarak cevap veriyor.

Operasyonların sonuçlarını paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerindeki iki lojistik merkezini ve bir petrol tesisini vurduk. Bu merkezler dron üretimi ve yaptırımlı bileşenlerin tedariki için kullanılıyordu." diye konuştu.

Tambov'da lojistik merkezine düzenlenen İHA saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve tesislerde büyük yangınlar çıktığı saptandı.

Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Ukrayna hududuna yaklaşık 500 ve 700 kilometre mesafede olduğunu, ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldıklarını kaydetti.

Rus ordusu Ukrayna’nın limanlarını ve başkentini yüksek hassasiyetli silahlarla vururken Kiev yönetimi Rusya’nın lojistik merkezlerini ateşe veriyor. Dünyanın dört bir yanında tansiyon düşmüyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya