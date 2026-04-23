Devrik Şah'ın oğluna Berlin'de protesto: Pehlevi'yi kırmızıya boyadılar

İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’de katıldığı bir etkinlik sonrası kırmızı sıvılı protestoya hedef oldu. Basın toplantısının ardından aracına yöneldiği sırada gerçekleşen saldırıda Pehlevi’nin üzerine kırmızı boya atıldı.

  • İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Berlin'deki Federal Basın Evi'nde düzenlediği basın toplantısı sonrası kırmızı sıvı ile saldırıya uğradı.
  • Bir kişi, Pehlevi'nin korumalarıyla aracına giderken üzerine kırmızı sıvı attı ve sıvı Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.
  • Saldırgan olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
  • Pehlevi olayın ardından aracına binerek bölgeden ayrıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İran'daki savaş dolayısıyla iktidara geçebilmek için harekete geçen ve ABD/İsrail koalisyonu için dualar eden devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'de kırmızı boya ile protesto edildi.

Pehlevi'ye boyalı protesto: Fotoğraflar: Reuters, EPA

PEHLEVİ'YE KIRMIZI BOYALI PROTESTO

Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.

Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.

Ocak ayında İran'da rejim karşıtı protestolar patlak verdiğinde devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi Batı medyasında ön plana çıkmaya başladı. Pehlevi rejimin düşmesi hevesiyle iktidar için ABD televizyon kanallarında protestoları körükledi. ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından rejime yönelik destek artarken Batı medyası da Pehlevi'yi ikinci plana attı.

Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.

İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

