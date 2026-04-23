Bir kişi, Pehlevi'nin korumalarıyla aracına giderken üzerine kırmızı sıvı attı ve sıvı Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.

İran'daki savaş dolayısıyla iktidara geçebilmek için harekete geçen ve ABD/İsrail koalisyonu için dualar eden devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'de kırmızı boya ile protesto edildi.

Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.