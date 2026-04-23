İran'daki savaş dolayısıyla iktidara geçebilmek için harekete geçen ve ABD/İsrail koalisyonu için dualar eden devrik Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'de kırmızı boya ile protesto edildi.
Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.
Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.
Ocak ayında İran'da rejim karşıtı protestolar patlak verdiğinde devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi Batı medyasında ön plana çıkmaya başladı. Pehlevi rejimin düşmesi hevesiyle iktidar için ABD televizyon kanallarında protestoları körükledi. ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından rejime yönelik destek artarken Batı medyası da Pehlevi'yi ikinci plana attı.
Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.