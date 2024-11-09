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Nevada Trump dedi! Bir salıncak eyalette daha Cumhuriyetçiler kazandı

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerinin nihai sonuçları belli olmaya devam ediyor. Seçimin kaderini belirleyen salıncak eyaletlerden Nevada’da seçimi Donald Trump kazandı. Cumhuriyetçi aday Trump, Nevada'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 6 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 09:39 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 09:39
Nevada Trump dedi! Bir salıncak eyalette daha Cumhuriyetçiler kazandı

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ABD'de 5 Kasım başkanlık seçiminin nihai sonuçları belli olmaya devam ediyor. Salıncak eyaletlerden Nevada'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

NEVADA'DA SONUÇLAR BELLİ OLDU

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Nevada'da da seçim sonuçları belli oldu.

Donald Trump, ReutersDonald Trump, Reuters

6 DELEGE KAZANDI

Cumhuriyetçi aday Trump, Nevada'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 6 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

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Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Nevada'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 47,67'ye karşılık yüzde 50,06 ile önde bitirmişti.

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