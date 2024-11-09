Miçotakis’ten Türk-Yunan ilişkilerinde normalleşme vurgusu

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki gayriresmi zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtladı. Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği gayriresmi görüşmeye değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde "normalleşme" hedefinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Hakan Fidan - Yerapetritis görüşmesi (Fotoğraf: AA)

HAKAN FİDAN - YERAPETRİTİS GÖRÜŞMESİ

Miçotakis, Atina'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında gerçekleştirilen görüşmeye de değinerek, görüşmenin olumlu bir atmosferde yapıldığını, ancak temel konularda hala bir uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması her iki halkın da yararına olacaktır." dedi.

Miçotakis ve Donald Trump (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

MİÇOTAKİS'TEN AB'YE TRUMP ÇAĞRISI

Miçotakis, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için önemine değinerek, Avrupa ülkeleri ve Yunanistan'ın, ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Yunanistan-ABD ilişkilerinin yeni dönemde sağlam bir zemin üzerine inşa edildiğini belirten Miçotakis, bu ilişkinin stratejik derinliğe sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan ve beş yıllık süreyi kapsayan savunma anlaşmasının, bu ilişkinin güvence altına alındığını söyledi.