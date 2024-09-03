Ebu Rudeyne, "Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeme yönünde sarf ettiği sözlerin yanı sıra Batı Şeria'yı işgal devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez. Bunlar, tüm uluslararası kararlar ile ittifakları aşan tehlikeli ihlallerdir." ifadelerini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Ebu Rudeyne, Netanyahu 'nun işgal altındaki Batı Şeria'yla ilgili haritayı kullanmasına tepki gösterdi.





"NİYETLERİNİN AÇIK GÖSTERGESİDİR"



Hem siyasi hem de askeri yöndeki bu "kafa karıştırıcı politikaların" kimseye güven ve istikrar getirmeyeceğini dile getiren Ebu Rudeyne, "Bunlar ayrıca İsrail'in işgali sağlamlaştırarak ilhak ve yerleşimleri duyurma yönündeki niyetlerinin açık göstergesidir." dedi.

İsrail'in hem Gazze Şeridi'ndeki "soykırım savaşına" hem de işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarına devam ederek tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurgulayan Ebu Rudeyne, Filistin topraklarında yaşananlardan İsrail'in en büyük destekçisi ABD'yi sorumlu tuttu.

Filistin'in bölge ve dünya için öncelikli mesele olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizen Ebu Rudeyne, ABD'nin çabalarının "Gazze'deki saldırıları durdurmak" olmadığını, bölgede daha geniş bir savaşın çıkmasının önüne geçmeye çalıştığını ifade etti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yaptıklarına karşı Filistin'in yanı sıra Arap ve uluslararası meşruiyete dayalı bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.