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Netanyahu'nun skandal 'ilhak haritasına' Filistin'den tepki: Niyetlerinin açık göstergesidir

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" haritayı göstermesine Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne çok sert tepki gösterdi. Ebu Rudeyne, "Bunlar ayrıca İsrail'in işgali sağlamlaştırarak ilhak ve yerleşimleri duyurma yönündeki niyetlerinin açık göstergesidir" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 21:29 Güncelleme 03 Eylül 2024, 21:39
Netanyahu’nun skandal ’ilhak haritasına’ Filistin’den tepki: Niyetlerinin açık göstergesidir

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gösterdiği haritayla işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dair niyetini ortaya koyduğunu belirtti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'yla ilgili haritayı kullanmasına tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne, "Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeme yönünde sarf ettiği sözlerin yanı sıra Batı Şeria'yı işgal devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez. Bunlar, tüm uluslararası kararlar ile ittifakları aşan tehlikeli ihlallerdir." ifadelerini kullandı.



"NİYETLERİNİN AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Hem siyasi hem de askeri yöndeki bu "kafa karıştırıcı politikaların" kimseye güven ve istikrar getirmeyeceğini dile getiren Ebu Rudeyne, "Bunlar ayrıca İsrail'in işgali sağlamlaştırarak ilhak ve yerleşimleri duyurma yönündeki niyetlerinin açık göstergesidir." dedi.

İsrail'in hem Gazze Şeridi'ndeki "soykırım savaşına" hem de işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarına devam ederek tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini vurgulayan Ebu Rudeyne, Filistin topraklarında yaşananlardan İsrail'in en büyük destekçisi ABD'yi sorumlu tuttu.

Filistin'in bölge ve dünya için öncelikli mesele olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizen Ebu Rudeyne, ABD'nin çabalarının "Gazze'deki saldırıları durdurmak" olmadığını, bölgede daha geniş bir savaşın çıkmasının önüne geçmeye çalıştığını ifade etti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in yaptıklarına karşı Filistin'in yanı sıra Arap ve uluslararası meşruiyete dayalı bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.



SKANDAL HARİTAYI GÖSTERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" bir haritayı göstermişti.

Netanyahu, geçen yıl 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" haritayı kullanmıştı.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, Mısır ile imzaladığı Camp David Sözleşmesi'nin ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırırken, Batı Şeria'daki işgalini ise 57 yıldır sürdürüyor.

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