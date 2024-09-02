Netanyahu’dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Ebu Ubeyde’den net cevap: Ancak tabutları gelir

Yüz binlerce İsrail li protestocu Başbakan Binyamin Netanyahu 'ya karşı Gazze 'de ateşkes için ayaklanırken Netanyahu canlı yayında açıkça rest çekti. İsrailli esirler hakkında konuşan Netanyahu, Gazze'de ilhak planında ısrar ederken Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ise Netanyahu'nun ısrarının esirlerin evlerine tabutlarla döneceği anlamına geldiğini söyledi ve Tel Aviv'i açıkça tehdit etti.

NETANYAHU'DAN İLHAK PLANI

Ülkesinde anlaşma çağrılarına rağmen bu politikasını devam ettireceğini vurgulayan Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Phiadelphia Koridoru'nda sonuna kadar gideceklerini söyledi ve Gazze'yi ikiye bölme planında ısrarcı olduğunu vurguladı.

Netanyahu, Gazze'de bulunan 6 İsrailli esir hakkında konuştu. Esirlerin İsrail bombardımanında öldüğü bilinirken Netanyahu ise "Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden af diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

NETANYAHU ATEŞKES OYUNUNA DEVAM EDİYOR

Aylardır ateşkes konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile tiyatro oyunu çeviren Netanyahu, "Ne yazık ki Hamas'tan benzer bir yanıt görmedik. Başkan Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu formül üzerinde, 6 Ağustos'ta ise sözde 'nihai köprü önerisi' üzerinde mutabık kaldık. Hamas ikisini de reddetti" ifadelerini kullandı ve sözde ateşkes istediğini söyledi.