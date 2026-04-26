YAYIN KAPANIŞ ÖZETİ

İran ile ABD arasında ateşkes devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın müzakereler için Pakistan'a yapacakları ziyaretin iptal edildiğini açıkladı.
ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakerelere ilişkin 24 saat süren canlı yayın sona erdi. Son 24 saatte yaşanan kritik gelişmeler şu şekilde:
TRUMP GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce planlanan Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Pakistan’a giderek İran’la görüşme yapma planını iptal etti.
ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Beyaz Saray kısa süre önce heyetin Pakistan’a gideceğini duyurmuşken, Trump’ın iptal kararı sürecin belirsizliğini artırdı.
TRUMP’TAN GÜÇ VURGUSU
Trump, müzakerelerde ABD’nin üstün konumda olduğunu savunarak “bütün kozlar bizim elimizde” mesajı verdi.
İRAN DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’ı da kapsayan bölgesel temaslar kapsamında İslamabad’da görüşmeler gerçekleştiriyor.
MÜZAKERE SÜRECİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ
ABD heyetinin iptali ve taraflar arasındaki farklı tutumlar, Pakistan’daki görüşmelerin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.
ABD tarafından yapılan açıklamada, İran bağlantılı bir petrol tankerine el konulduğu bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman’ın başkenti Maskat’taki temaslarını tamamladıktan sonra Rusya ziyaretinden önce yeniden Pakistan’ın başkenti İslamabad’ı ziyaret edeceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İranlı heyet ile Pakistan'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeleri iptal etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trump basın mensuplarının sorularını cevaplarken yaptığı açıklamalarda, Tahran yönetiminden taraflar arasındaki müzakerelere ilişkin bir teklif aldıklarını öne sürdü. Söz konusu teklifi yetersiz bulduğunu ifade eden ABD Başkanı, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu" dedi.
Trump, ABD'li müzakere heyetinin Pakistan ziyaretini iptal ettikten sonra İran tarafından başka bir teklif aldıklarını öne sürerek, "İlginç bir şekilde, seyahati iptal ettiğim anda, sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık" ifadelerini kullandı. İran'ın tekliflerine yönelik değerlendirmesinde Trump, "İran çok şey teklif etti ama yeterli değildi" açıklamasını yaptı.
"BİZİ İSTEDİKLERİ ZAMAN ARAYABİLİRLER"
Trump, "Kiminle görüşmemiz gerekirse görüşeceğim ancak 2 gün beklememiz, insanların 16-17 saat yolculuk etmesine ihtiyacımız yok. Bunu bu şekilde yapmayacağız. Telefon üzerinden anlaşma sağlayacağız, bizi istedikleri zaman arayabilirler. Bütün kartlar bizim elimizde, her şeyi kazandık" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, taraflar arasındaki ateşkesin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yönelik bir soruya, "Henüz düşünmedim" cevabını verdi. Trump açıklamalarında ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerine yönelik söylemlerinin yeniden altını çizdi.
Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan’da şiddetli saldırı düzenleme talimatı verdiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan’a şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun "Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine" şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği duyuruldu.
İsrail basını, talimatın Hizbullah’ın fırlattığı roket ve insansız hava araçları nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çalmasından sonra geldiğini ileri sürdü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan diplomasi turunun ilk durağı olan İslamabad’dan ayrıldığı bildirildi.
Associated Press’e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Pakistanlı yetkili, Erakçi’nin Pakistanlı üst düzey isimlerle yaptığı görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldığını belirtti. Yetkililer, İranlı bakanın temaslarını tamamladıktan sonra Pakistan’dan ayrıldığını ifade etti.
Şahbaz Şerif ve Asım Munir ile görüştü
Erakçi, gün içerisinde İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin, İran’ın bölgesel temasları kapsamında yürüttüğü diplomatik trafik çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
“ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın” sona erdirilmesi ele alındı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise daha önce yaptığı açıklamada, Erakçi’nin ziyaretinde, “ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın” sona erdirilmesine yönelik çabaların değerlendirileceğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox News’e kısa bir telefon bağlantısıyla konuşan Trump, ABD’nin üst düzey temsilcilerine İran’la müzakere etmek için Pakistan’a gitmemeleri talimatını verdiğini belirterek, “İstedikleri zaman bizi arayabilirler” ifadelerini kullandı.
Trump, ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’e hitaben, “Artık hiçbir şey hakkında konuşmak için 18 saatlik uçuşlar yapmak zorunda kalmayacaksınız” dediğini aktardı.
ABD tarafının müzakerelerde üstün konumda olduğunu savunan Trump, “Bütün kozlar bizim elimizde” değerlendirmesinde bulundu.
Trump’ın açıklamaları, Beyaz Saray’ın cuma günü yaptığı ve Witkoff ile Kushner’in İran’la yeni bir müzakere turu için Pakistan’a gideceğini duyurduğu açıklamanın ardından geldi.
Trump sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:
"İranlılarla görüşmek üzere Pakistan, İslamabad'a gidecek olan temsilcilerimin gezisini az önce iptal ettim. Yolculukta çok fazla zaman harcanıyor, çok fazla iş! Ayrıca, onların "liderliği" içinde muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı var. Kimin sorumlu olduğunu kendileri de dahil kimse bilmiyor. Ayrıca, tüm kozlar bizim elimizde, onların elinde hiçbir şey yok! Eğer konuşmak istiyorlarsa, tek yapmaları gereken aramak!!!"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile görüştü.
Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, Erakçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, bölgesel konular ele alındı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, "ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın" sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda olası görev için zaman kaybetmemek amacıyla bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edeceklerini bildirdi.
Pistorius, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'nda Alman donanmasının görev yapmasının ilk ön koşulunun çatışmaların sona ermesi olduğunu belirterek, sonuçta Almanya’nın Avrupa'nın en büyük silahlı kuvvetlerinden biri olduğunu ve bu yüzden sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.
Alman donanmasının mayın tespiti ve temizleme konusunda iyi olduğunu aktaran Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine katkıda bulunabileceklerini kaydetti.
Pistorius, ancak bölgede görev yapabilmenin Alman Meclisinden yetki alınmasıyla mümkün olabileceğine işaret ederek, zaman kazanmak için Alman birliklerinin bir kısmını erkenden Akdeniz’e sevk etme kararı aldıklarını, böylece yetki kararı alındıktan sonra daha fazla zaman kaybetmemiş olacaklarını anlattı.
"Akdeniz'e bir mayın arama gemisini sevk edeceğiz" diyen Pistorius, bu gemiye bir komuta ve ikmal gemisinin de eşlik edeceğini açıkladı.
Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda destekte bulunmak için başka yerlerdeki yükümlülüklerini geçici olarak makul ölçüde ve ortaklarla koordineli şekilde azaltacaklarını belirtti.
Alman bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de Aspides misyonu başlatması söz konusu olduğunda da aynı şekilde hareket ettiğini ifade ederek, o dönemde de AB’nin ve Federal Meclisin kararları beklenildiğinde ilgili fırkateyni Akdeniz’e göndermeye karar verdiğini, bunun da görevin başlamasını önemli ölçüde hızlandırdığını anımsattı.
Pistorius, "Böyle bir operasyonun ön şartı hukuki zemindir. Bunun için Kızıldeniz’deki AB’nin Aspides misyonunun yetkisini genişletmeyi düşünebilir misiniz?” şeklindeki soruya, "Bu uygun ve düşünebilir bir seçenek olur. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi elbette iyi olurdu, ancak şu anda pek olası görünmüyor." yanıtını verdi.
Aspides misyonunun yetkisinin coğrafi olarak zaten Basra Körfezi'ni de kapsadığını savunan Pistorius, ancak şimdiye kadar birliklerin Kızıldeniz’de sivil deniz taşımacılığına yönelik tehditleri önleyebildiğini ve bu amaçla askeri araçlar kullanabildiğini, bu nedenle Aspides misyonunun hukuki çerçevesinin uyarlanması gerektiğini kaydetti.
Pistorius, mayın arama gemisinin Akdeniz’e ne zaman sevk edileceğine ilişkin tarih vermedi.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin füze gücünün önemli bir kısmının kullanılmadığını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı savaşı kaybettiğini ve söz konusu ülkelerin İran’a dair ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştiremediğini savunan Telayi Nik, ülkesinin uzun yıllar boyunca füze konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
Telayi Nik, "İran’da yerli imkanlarla farklı alanlarda 1000'den fazla silah üretiliyor. Savaş sırasında bazı yerler zarar görse de silah üretimi devam etti. Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı." ifadesini kullandı.
İranlı Sözcü, ayrıca ülkesinin savunma ve saldırı kapasitesinin yok olmadığını aksine daha da güçlendiğini öne sürdü.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile ABD-İran arasındaki müzakere sürecini ele aldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Abdulati ve Dar görüşmesi, iki ülke arasında bölgesel durumdaki gelişmeler ve bölgedeki gerilimi azaltma çabaları konusunda devam eden istişare ve koordinasyon çerçevesinde yapıldı.
ABD ile İran arasındaki diplomatik müzakere sürecini ileriye taşıma olanaklarını ele alan iki Bakan, Washington ile Tahran arasında müzakerelerin ikinci turunu gerçekleştirme yönündeki beklentilerini vurguladı.
Krizin çözümü için en iyi yolun diyalog ve müzakere olduğuna dikkati çeken Bakanlar, ABD ile İran arasındaki ateşkesin pekiştirilmesi ve gerilimin azaltılması için koşulların oluşturulmasını destekleyecek anlayışlara ulaşılmasına katkıda bulunacak ikinci tur müzakerelerin yapılmasını temenni etti.
Mısır ile Pakistan Dışişleri bakanları, diplomatik süreci desteklemek, gerilimi azaltmak, müzakereleri yeniden başlatmak ve askeri tırmanıştan uzak siyasi çözümleri teşvik etmek için ortak koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede Erakçi'ye, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem eşlik etti.
Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.
Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan bölgesel temasları kapsamında ilk durağı olan İslamabad’da. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Erakçi ile görüşmeler yapmak üzere Pakistan'a gitmeleri bekleniyor. İran ise ABD ile görüşme iddialarını reddediyor.
BEYAZ SARAY: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada , "İranlılar görüşmek istiyor. Şahsen görüşme
ERAKÇİ'DEN 3 ÜLKEYE ZİYARET
İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Erakçi’nin temaslarında bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın mevcut durumu ele alınacak. Görüşmelerde diplomatik çözüm arayışları da masaya yatırılacak.
Erakçi’nin Pakistan’ın ardından Umman ve Rusya’ya geçerek üst düzey yetkililerle ikili istişarelerde bulunacağı bildirildi. Ziyaretin, İran’ın bölgesel diplomasi trafiğini hızlandırma adımı olarak değerlendirildiği ifade edildi.