CANLI | Gece vakti İran'a saldırılar başladı! CENTCOM: Birden fazla hedef vuruluyor
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Trump, iki pilotun sağ kurtulduğunu belirtirken "İran helikopterimizi düşürdü, onlara yanıt vermek zorundayız" dedi. Açıklamadan saatler sonra ABD, İran'ı vurdu. İki cephedende çeşitli hamleler gelirken CENTCOM tarafından yapılan son açıklamaya göre İran'a yönelik yeni misilleme saldırıları başladı.
İran-İsrail hattında önceki günlerdeki şiddetli çatışmalar sona ererken düşen helikopter sonrası ABD, İran'a misilleme yapmaya başladı.Trump açıkladı: Helikopterimiz vuruldu İran’ı vurduk!
İran da Bahreyn'deki ABD donanmasını vurdu.
Bölgeden dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
CANLI ANLATIM
İRAN BASINI: KEŞM ADASI'NDA YENİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU
İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu.
Devlet televizyonu, Hengam Adası'nda bazı noktaların da ABD'nin saldırılarının hedefi olduğunu açıklamıştı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi
"İRAN'DA BAŞLICA TESİSLERİ BOMBALAYACAĞIZ"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.
İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.
Hegseth ayrıca, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok." dedi.
TRUMP: ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER
ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinin sonuna kadar yönetimin sınır dışı etme gündemine kesintisiz finansman sağlamayı amaçlayan 70 milyar dolarlık Güvenli Amerika Yasası’nı imzaladı. Trump, Beyaz Saray’daki imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İran’ın anlaşma konusunda çok yavaş davrandığı ve bunun bedelini ödeyeceği yönündeki açıklamalarının ne manaya geldiği yönünde bir soru alan Trump, "İran’a saldıracağız. Çok sert saldıracağız" cevabını verdi.
Bombalamaların yeniden mi başlayacağı sorusuna Trump, "Evet, helikopterlere yapılan saldırıya bakılırsa buna hakkımız olduğunu düşünüyorum. Önce yapmadıklarını söylediler sonra yaptıklarını kabul ettiler. Bunu kabul etmeleri kolay oldu çünkü bomba elimizde. Gerçekten bomba elimizde. Patlamamış olması büyük bir şanstı. Bomba helikoptere saplandı ve patlamadı. Yanıyordu ama patlamadı" cevabını verdi.
"BİZİ SÜREKLİ OYALIYORLAR"
Helikopterin iki pilotu için kurtarma operasyonu yapıldığını ve ikisinin de iyi durumda olduğunu ifade eden Trump, "Aylardır İran ile çalışıyorum. Bu anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Bu iyi bir anlaşma. Onlara nükleer silah sahibi olma hakkı vermiyor. Ne olacağını göreceğiz. Ama dün onları sert bir darbe indirdik. Bugün de sert bir darbe indireceğiz" diye konuştu.
Trump, "Anlaşma konusunda ne olacak göreceğiz. Anlaşmaya çok yaklaşmıştık ama bizi sürekli oyalıyorlar. Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Çünkü daha önce karşılarında çok aptal Amerikan başkanları vardı. Bunu söylemek zorundayım ve bunu söylemekten utanıyorum. Burada çok aptal insanlar oturuyordu" dedi.
"ERDOĞAN ÇOK İYİ BİR DOSTUM VE BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞTIK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i hedef alan açıklamaları hakkında bir soru alan Trump, bu soruya cevabında Başkan Erdoğan’ın "çok iyi bir dostu" ifadelerine yer verdi. Trump, "Bildiğiniz gibi Erdoğan çok iyi bir dostum ve birlikte çok çalıştık. Onu çok severim. Şimdi basın hemen ‘Erdoğan’ı seviyor’ diyecek ama bunu söylemem gerekiyor. Kendisi son derece güçlü bir lider ve çok güçlü bir insan" şeklinde konuştu.
Türkiye ve İsrail arasında bir çatışma ihtimaline ilişkin soruya da olumsuz cevap veren Trump, "Türkiye ile böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. En azından ben başkan olduğum sürece. Çünkü o bana saygı duyuyor ve ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, iyi bir dostluğumuz var" ifadelerini kullandı.
"TARİHİN EN BAŞARILI DÜNYA KUPASI OLACAK"
Dünya Kupası ve vizelere ilişkin soru üzerine Trump, "Tarihin en başarılı Dünya Kupası olacak. Hiçbir Dünya Kupası bu kadar hızlı ve bu kadar çok bilet satmadı. Gerçekten inanılmaz. Bu ülkede futbol pek konuşulmaz, bildiğiniz gibi biz futbola 'soccer' diyoruz. Fakat bu turnuva, şimdiye kadar en başarılısı olacak" diye konuştu.
Yurt dışından geleceklerin vize endişeleri konusunda da "çok yakından çalıştıklarını" söyleyen Trump, "Bunun üzerinde çok yakından çalışıyoruz. Doğru insanların gelmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.
"İRAN’IN HABERİ OLMADAN MİLYONLARCA VARİL PETROL ÇIKARDIK"
Enflasyon rakamlarına ilişkin bir soruya cevabında petrol fiyatlarının savaşa rağmen nispeten düşük kalmasına değinen ABD Başkanı, "İran’ın haberi olmadan milyonlarca varil petrol çıkardık. Geçen gece geç saatlerde ışıkları kapalı şekilde 22 gemiyi devreye soktuk. Çünkü artık radarları yok. Radarlarını yerle bir ettik. İşte petrolün varil fiyatının 85 dolar olmasının nedeni bu" diye konuştu.
Ekonomi çok iyi giderken İran’a saldırı kararı aldığını ve "ödenilen bedelin buna değdiğini" belirten Trump, "Bana göre İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için buna değdi" ifadelerini kullandı.
Trump, "Petrolün varil fiyatı 250 dolara çıkabilirdi. Ama şu anda 85 dolar. Bu gerçekten inanılmaz" şeklinde konuştu.
"BENCE ANLAŞMA YAPMAK İSTEYECEKLER AMA GÖRECEĞİZ"
ABD Başkanı Trump, "Önce Venezuela’ya uğradık. Ve o savaşın bize olan maliyetini defalarca çıkardık. Venezuela halkıyla harika ilişkilerimiz var ve çok iyi anlaşıyoruz. Büyük bir başarıydı ve bir günlük bir savaştı. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, 48 dakikalık bir öfke patlamasıydı ve bitti. Venezuela şimdi çok iyi durumda" dedi.
Ardından İran’a yöneldiklerini anlatan Trump, "Sonra İran’a gittik ve esasen aynı şeyi yaptık. Belki İran konusunda görüntü o kadar güzel değil ama artık donanmaları yok. 159 gemi denizin dibinde. Hava kuvvetleri yok. Bütün uçakları imha edildi. İnsansız hava araçlarının (İHA) çoğu yok edildi. İHA üretim kapasiteleri yok edildi. Füzelerinin çoğu yok edildi. Bütün liderlik kadroları ortadan kaldırıldı. Yerlerine yenileri getirildi. Şimdi onlarla muhatap oluyoruz. Bence anlaşma yapmak isteyecekler ama göreceğiz" diye konuştu.
"HER GECE PETROL ÇIKARIYORDUK"
Bölgeden İran’ın haberi olmadan petrol çıkardıkları açıklamasını yineleyen Trump, "Bugün ilk kez açıklıyorum. Milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz. Milyonlarca varil. Her gece petrol çıkarıyorduk. Bunu artık söyleyebilirim çünkü artık İran da fark etti. Bunu duyurmamak benim için çok zor oldu. Açıklamayı çok istiyordum ama işi bozmak istemedim ve bu nedenle kendimi tuttum. Ama milyonlarca varil petrol çıkarıldı. İşte petrolün 250 dolar değil de 85-90 dolar seviyesinde olma nedeni bu" ifadelerini kullandı. Trump, petrol fiyatlarını savaşın bitimiyle birlikte tekrar eski seviyelerine döneceği açıklamasını da yineledi.
TRUMP: İRAN BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı açıkça tehdit etti ve şu ifadeleri kullandı:
"İran'ın ordusu tam anlamıyla ve tamamen darmadağın olmuş durumda. Donanmaları ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık fiilen mevcut bile değil. Eylemsizlikleri nedeniyle tamamen yenildiler. Ortadoğu'nun kabadayısı öldü!
Müzakere edip kendileri için çok iyi olacak bir anlaşmayı yapmakta çok geç kaldılar. Şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar!!!
Başkan DONALD J. TRUMP"
DEVRİM MUHAFIZLARI GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI
Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzey semalarından savaş alanına yaklaşmayı ve müdahale etmeyi amaçlayan bir MQ-9 tipi İHA'nın, Buşehr eyaletinin Cem şehri semalarında hava savunması tarafından önlenerek imha edildiğini belirtti ve görüntüleri yayımladı.
ASKERİ TARİHTE İLK
Axios, ABD Ordusu’na ait bir AH-64 Apache hücum helikopteri, İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınarak düşürülmesinin ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin detaylarını yazdı. Helikopterin denize çakılmasının ardından bölgede acil arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Kazadan yaklaşık iki saat sonra, Teksas merkezli savunma girişimi Saronic tarafından geliştirilen 7,3 metre (24 fit) uzunluğundaki "Corsair" adlı insansız deniz aracı (USV) pilotların bulunduğu noktaya ulaştı. Yapay zeka ve otonom sistemlerle donatılmış olan insansız bot, iki pilotu sudan sağ salim çıkarmayı başardı. Denizin ortasından robotik bir araçla tahliye edilen pilotlar, daha sonra güvenli bir noktada askeri bir helikoptere halatla çekilerek hastaneye sevk edildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), pilotların sağlık durumlarının istikrarlı olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
İRAN: ABD'NİN SALDIRILARI ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.
İran haber ajansı IRNA, Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamasında, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasına ve devletlerin birbirine karşı güç kullanmasını yasaklayan temel uluslararası hukuk ilkesine aykırı olduğu savunuldu.
İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkenin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırıların kaynağı olduğu belirtilen bölgedeki ABD üsleri ve askeri varlıklarına karşılık verdiği vurgulandı.
Tahran yönetimi, bölge ülkelerine çağrısını yineleyerek, topraklarının İran'a yönelik saldırıların planlanması ve desteklenmesi için kullanılmasına izin vermemelerini istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile saldırıların sorumlularının hesap vermesini sağlama konusunda görevlerini yerine getirmeye çağırdı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.
Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlemişti.
KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
İran ise saldırılara karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını duyurmuştu.
İRAN ABD'YE KARŞI MİSİLLEMENİN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU
ABD'nin Hürmüz'de düşürülen helikopterin ardından başlattığı operasyonların tamamlandığını açıklamasından sonra İran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, ABD saldırılarına karşı yürütülen misilleme sürecinin sona erdiğini duyurdu.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD'YE AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ
İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden hava muharebeleri sırasında, Fars Körfezi'nin kuzeyinden muharebeye müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracı, Buşehr'in Cem şehri semalarında vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.
İRAN, BAHREYN'DEKİ ABD 5. FİLOSU'NU İHALARLA VURDU
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
ABD'nin "sahte bahanelerle" Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.
ABD güçleri ile çatışmaların devam ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu birliklerinin saldırılara karşılık verdiği bildirilen açıklamada, ABD tarafının saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği vurgulandı.
ABD, İRAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRILARINI TAMAMLADIĞINI AÇIKLADI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran’a karşı başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığı bildirildi.
Saldırılar kapsamında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma, yer kontrol ve radar altyapılarının vurulduğu aktarılarak, "Bu operasyon, ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara orantılı bir yanıttı. ABD güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı teyakkuzda kalmaya devam edecek" denildi.
İRAN'IN CASK KENTİNDE YENİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU
İran basını, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 02.35'te Cask'ta birkaç patlama sesi duyuldu." ifadesine yer verildi.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirmişti.
İran'ın güneyinde bazı noktalar hedef alınırken İran basını, saldırıların sona erdiğini duyurmuştu.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: SALDIRILARI CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Erakçi, açıklamasında şunları kaydetti: "Savaş meydanındaki yenilgilere rağmen, ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak."
ABD'nin "güvende olmak istiyorsa" bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, "Fars Körfezi'nin tarihi, izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir." ifadelerini kullandı.
ABD İRAN'I VURUYOR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.
CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını duyurdu.
Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutanın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yapmıştı.
Wall Street Journal gazetesine telefonla kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını vermişti.
Trump, açıklamasında, "Bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda." değerlendirmesini yapmıştı.
Öte yandan Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, helikopterin pilotlarının Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etmişti.
Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu, ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtmişti.
"ABD YANIT VERMEK ZORUNDA"
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait ‘Apache’ helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü kaydetti. Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir ‘Apache’ helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini vurgulayarak, “Helikopterde iki pilot vardı, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise ‘AH-64 Apache’ tipi helikopterin, yerel saatle 07.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü aktarıldı. Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İRAN'DA İKİ ASKERİ YETKİLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail’in İran’a düzenlediği son saldırılarda İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri’ne bağlı iki üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonu, iki üst düzey askeri yetkilinin, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Buna göre, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında hava savunma kuvvetlerine bağlı Seyyid Behmen Hüseyni ve Ali Rıza Abiri isimli iki askeri yetkili hayatını kaybetti.
Askerler için bugün başkent Tahran’da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
İRAN'DAN ANLAŞMA MESAJI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Tahran'ın derin güvensizliğe rağmen ABD tarafının samimiyetini kanıtlayabildiği sürece müzakerelerin ilerletilmesi konusunda çekincesi olmadığını ancak şu ana kadar Washington'un İran'ın güvenini kazanamadığını belirtti.
İbrahim Azizi, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair açıklamalarına rağmen dondurulmuş varlıklar ve nükleer konuda halen engellerin devam ettiğini ifade etti.
Muhtemel bir anlaşmanın, derin güvensizlik ortamında ABD'nin davranışında bir değişikliğe bağlı olduğunu belirten Azizi, "Eğer müzakere etmeye istekli olduklarından ve müzakere kurallarına uyacaklarından emin olabilirsek, İran'ın müzakere ve diyalog mantığına sahip olduğu için müzakereleri ilerletmekte hiçbir sorunu olmayacaktır." dedi.
Azizi, geçici ateşkesi savaşı sona erdirecek kalıcı bir anlaşmaya dönüştürmeyi amaçlayan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın "dürüst davranmadığına" inandığını belirterek, "Buna rağmen biz defalarca müzakereleri savaş alanının bir devamı olarak kabul ettiğimizi söyledik. Müzakereleri savaşın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Müzakere sürecindeki belirsiz noktalara ilişkin ise Azizi, "ABD'den böyle bir çerçeveyi gerçekten uygulayabilecek bir anlaşmaya varmak için ciddi bir istek görmediklerini" söyledi.
ABD'nin müzakere öncesinde İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini şu ana kadar Washington'dan bunu yapmaya yönelik bir istek görmediklerini söyleyen Azizi, mevcut müzakerelerin şu aşamada İran'ın nükleer programıyla ilgili konuları içermediğini kaydetti.
Azizi, İran ve ABD arasında nihai bir barış anlaşması olasılığı olup olmadığı sorusuna ise, bunun "karşı taraftan gözlemleyecekleri davranışlara" bağlı olacağını belirterek, "Bu davranışlar devam ederse, hayır. Onlara hiç güvenimiz yok." şeklinde konuştu.
HÜRMÜZ'DE ABD HELİKLOPTERİ DÜŞTÜ
ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.
The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.
Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.
"İKİ HAFTA İÇİNDE TAM ZAFER İLAN ETMİŞ OLACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.
KALİBAF: SON GERİLİMLERİN NEDENİ ATEŞKESİN İHLALİ VE DENİZ ABLUKASI
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” dedi.
Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail’e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” ifadelerini kullandı.
“Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu.” diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, “Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil.” hatırlatmasında bulundu.
Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.
CNN: İRAN FÜZELERİ ENGELLENEMEDİ
CNN televizyonu, ABD'nin gece İran'dan İsrail'e doğru gönderilen füzelerin engellenmesine yardım etmediğini iddia etti.
CNN'in haberinde, "ABD ordusunun, İran'dan gece saatlerinde dalgalar halinde İsrail'e fırlatılan füzeleri önlediğine yönelik" iddialar ele alındı.
Kanala konuşan ABD'li bir yetkili, iddianın doğru olmadığını, ordunun "gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini" savundu.
İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığına ilişkin iddiayı ise yalanlamayarak, ikilinin 2 kez görüştüğünü öne sürdü.
İSRAİL ORDUSU, ATEŞKESE RAĞMEN HAVA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.
İsrail ordusu, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş; İranlı yetkililer, İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.
İran'dan gece saatlerinde 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: YALNIZ KALIRSIN
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.
Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
5 BÖLGE ÜLKESİ, İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail’in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.
İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.
İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.
Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.