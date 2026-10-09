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Trump'ın Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten milyonlarca dolarlık borç senedi aldığı ortaya çıktı! Borçla uzay politikası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni uzay politikasını onaylamasından sadece iki gün önce Elon Musk'ın SpaceX firmasından milyonlarca dolarlık borç senedi satın aldığı ortaya çıktı. Söz konusu finansal hamle, ABD siyasetinde ve uzay endüstrisinde etik tartışmaları beraberinde getirdi.

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Trump'ın Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten milyonlarca dolarlık borç senedi aldığı ortaya çıktı! Borçla uzay politikası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni uzay politikasını imzalamasından yalnızca iki gün önce Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX'ten 1 ila 5 milyon dolar değerinde borç senedi satın aldığı gün yüzüne çıktı.

Trump ve Elon Musk. Fotoğraf: ReutersTrump ve Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

TRUMP'IN ALDIĞI BORÇ ORTAYA ÇIKTI

Amerikan basınında çıkan ve Trump'ın finansal belgelerine dayandırılan haberlere göre, Trump, ağustosta SpaceX'in borç senetlerinden 1 ila 5 milyon dolar değerinde alım yaptı.

Trump, bundan iki gün sonra, uzay taşımacılığını güçlendirmeyi amaçlayan yeni politikayı belirleyen bir metni imzaladı.

SpaceX'ten yapılan bu satın almanın Trump'ın ağustosta yaptığı 517 işlemin arasında olduğu ve burada "çıkar çatışması" sorularının gündeme geldiği belirtildi.

Trump ve teknoloji milyarderleri. Fotoğraf: ReutersTrump ve teknoloji milyarderleri. Fotoğraf: Reuters

CEO'LAR BEYAZ SARAY'A GELMEDEN HEMEN ÖNCE

Öte yandan belgelere göre Trump, 25 milyon dolara kadar Meta hissesi, 6 milyon dolara kadar Microsoft hissesi ve daha az miktarda Oracle hissesi satın aldı.

Bu satın almanın Trump'ın söz konusu firmalar da dahil büyük şirketlerin CEO'larını Beyaz Saray'da bir araya getirmesinden haftalar önce gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Elon Musk ve Trump. Fotoğraf: ReutersElon Musk ve Trump. Fotoğraf: Reuters

BEYAZ SARAY'DAN İLGİNÇ SAVUNMA

Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray sözcülerinden Davis Ingle, CNN'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın hisse senedi ve tahvil portföyü, bağımsız üçüncü taraf finans kurumları tarafından yönetilmektedir. Tüm varlıklar, yetki verilen hesaplarda tutulmakta ve Schwab 1000 gibi tanınmış endeksleri otomatik olarak taklit eden bilgisayar tabanlı model portföyler aracılığıyla oluşturulmaktadır." dedi.

Trump'ın ya da ailesinin herhangi bir mensubunun "portföyün nasıl oluşturulacağı ya da yatırımların ne zaman alınıp satılacağı konusunda yönlendirme, etki veya görüş bildirme yetkisi olmadığının" altını çizen Ingle, bu kararların bağımsız müdürler tarafından alındığını kaydetti.

Ingle, "Ortada çıkar çatışması yok." ifadesine yer verdi.

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