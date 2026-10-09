ABD Başkanı Donald Trump 'ın, yeni uzay politikasını imzalamasından yalnızca iki gün önce Elon Musk 'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX'ten 1 ila 5 milyon dolar değerinde borç senedi satın aldığı gün yüzüne çıktı.

SpaceX'ten yapılan bu satın almanın Trump'ın ağustosta yaptığı 517 işlemin arasında olduğu ve burada "çıkar çatışması" sorularının gündeme geldiği belirtildi.

Trump, bundan iki gün sonra, uzay taşımacılığını güçlendirmeyi amaçlayan yeni politikayı belirleyen bir metni imzaladı.

Amerikan basınında çıkan ve Trump'ın finansal belgelerine dayandırılan haberlere göre, Trump, ağustosta SpaceX'in borç senetlerinden 1 ila 5 milyon dolar değerinde alım yaptı.

Trump ve teknoloji milyarderleri. Fotoğraf: Reuters

CEO'LAR BEYAZ SARAY'A GELMEDEN HEMEN ÖNCE

Öte yandan belgelere göre Trump, 25 milyon dolara kadar Meta hissesi, 6 milyon dolara kadar Microsoft hissesi ve daha az miktarda Oracle hissesi satın aldı.

Bu satın almanın Trump'ın söz konusu firmalar da dahil büyük şirketlerin CEO'larını Beyaz Saray'da bir araya getirmesinden haftalar önce gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.