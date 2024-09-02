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Tel Aviv'de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu'nun evini bastı

Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. İsrail’in Tel Aviv kentinde yüz binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evini bastı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 23:05 Güncelleme 02 Eylül 2024, 23:32
Tel Aviv’de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu’nun evini bastı

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Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Hamas Refah'ta bulunan esirlerin İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklarken İsrail'de isyan ateşi yandı.

Tel Aviv'de tansiyon yükseliyorTel Aviv'de tansiyon yükseliyor

Peş peşe gelen "sokağa çıkın" çağrılarının ardından 700 bin İsrailli sokaklara döküldü.

Yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldüYüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda binlerce İsrailli hükümete tepki gösterdi.

Tel Aviv adeta yangın yerine döndüTel Aviv adeta yangın yerine döndü

Tel Aviv, rehinelerin derhal kurtarılmasını talep eden ülke çapındaki protestoların merkezi haline geldi ve adeta yangın yerine döndü.

Eylemciler eli kanlı Netanyahu'nun evini bastı Eylemciler eli kanlı Netanyahu'nun evini bastı

YER: NETANYAHU'NUN EVİ - SLOGAN: KATİLSİN
İsrail'in Tel Aviv kentinde yüz binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evini bastı.

İsrail'de halk sokağa indi!

Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Netanyahunun sonu geliyor! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali! Genel grev başladıNetanyahunun sonu geliyor! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali! Genel grev başladı
Netanyahu'nun sonu geliyor! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali! Genel grev başladı

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