Tel Aviv’de tansiyon yükseliyor! Eylemciler eli kanlı Netanyahu’nun evini bastı

Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Hamas Refah'ta bulunan esirlerin İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklarken İsrail'de isyan ateşi yandı.
Gazze'de 6 İsrailli esirin ölü bulunmasının ardından Netanyahu'ya tepkiler artmaya devam ediyor. Hamas Refah'ta bulunan esirlerin İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklarken İsrail'de isyan ateşi yandı.
Peş peşe gelen "sokağa çıkın" çağrılarının ardından 700 bin İsrailli sokaklara döküldü.
Tel Aviv, rehinelerin derhal kurtarılmasını talep eden ülke çapındaki protestoların merkezi haline geldi ve adeta yangın yerine döndü.
YER: NETANYAHU'NUN EVİ - SLOGAN: KATİLSİN
İsrail'in Tel Aviv kentinde yüz binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evini bastı.
Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.