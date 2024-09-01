İsrail ordusu cumartesi günü Gazze 'de altı esirin daha cesedinin bulunduğunu duyurdu. Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, pazar günü yaptığı açıklamada altı rehinenin ölümünden İsrail'i ve ABD 'yi sorumlu tuttu.

ESİRLER İSRAİL HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rişk, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde ölü bulunan altı İsrailli esirin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.

El-Rişk ayrıca kuşatma altındaki topraklarda 11 aydır devam eden saldırılarda ABD'yi "taraflılık, destek ve ortaklık" nedeniyle suçladı. Esirlerden biri çifte ABD-İsrail vatandaşıydı, diğeri ise Rus-İsrail vatandaşıydı.

İngiliz The Guardian gazetesi Gazze’de hala 101 İsrailli esir olduğunu belirtti.

HAMAS YETKİLİSİ BIDEN'I SUÇLADI

El-Rişk, Hamas'ın Biden'dan daha çok tutukluların can güvenliğini önemsediğini belirterek örgütün Biden'ın önerisini ve BM Güvenlik Konseyi kararını kabul ettiğini vurguladı.

El-Rişk, Netanyahu'nun öneriyi ve kararı reddettiğini, yönetiminin de Başbakan'ın iktidarını sürdürme konusunda bir anlaşmaya varılmasını engellemeyi amaçlayan taleplerini kabul ettiğini söyledi.

ESİR AİLELERİNDEN EYLEM ÇAĞRISI

Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasının önüne geçmekle suçlayan aileleri ise kitlesel protesto çağrısında bulundu. Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından itibaren ülke titreyecek. Halkı ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.