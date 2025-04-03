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Netanyahu Macaristan'a gitti ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekildi! Tutuklama beklenirken flaş karar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a geldi. Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı merak edilirken Macaristan UCM'den çekilme kararı aldığını duyurdu.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:44
Netanyahu Macaristan’a gitti ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekildi! Tutuklama beklenirken flaş karar

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a geldi. Netanyahu'nun Macaristan'da tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu olurken hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekileceğini duyurdu.

Netanyahu Macaristan'da, İHANetanyahu Macaristan'da, İHA

NETANYAHU UCM'NİN TUTUKLAMA KARARINA RAĞMEN MACARİSTAN'A GİTTİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.

Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

Netanyahu Macaristan'da, İHANetanyahu Macaristan'da, İHA

MACARİSTAN UCM'DEN ÇEKİLİYOR

Macaristan hükümeti, Başbakan Viktor Orban'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkardığı İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yu kabul etmesinden hemen önce, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekileceğini duyurdu.

Orban'ın özel kalemi Gergely Gulyas Perşembe günü Facebook'ta "Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkıyor. Hükümet, anayasal ve uluslararası yasal çerçeveye uygun olarak Perşembe günü çekilme prosedürünü başlatacak" diye yazdı.

MACARİSTAN NETANYAHU'YU TUTUKLAYACAK MI?

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmişti.

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