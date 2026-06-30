ABD ve İran Doha'da masaya oturdu! Trump'tan ilk açıklama: Çok iyi görüşmeler yaptılar | 3 milyar dolar anlaşması

3 MİLYAR DOLAR ANLAŞMASI

El Arabiya kaynakları Doha'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde ABD ile İran arasında, İran'a ait 3 milyar doların serbest bırakılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca, Hürmüz Boğazı konusundaki müzakerelerin Umman tarafından sunulan yeni plan doğrultusunda halen devam ettiğini ve müzakere heyetlerinin istişarelerde bulunmak üzere ülkelerine döneceğini ekledi.

Aynı kaynaklar günün erken saatlerinde, iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve müzakere sürecini ilerletmek amacıyla ABD ve İran heyetleri arasında Doha'da dolaylı görüşmelerin başladığını aktarmıştı.

Kaynakların verdiği bilgilere göre ABD heyeti Katarlı arabulucuyla görüşmelerine başlarken, eş zamanlı olarak İran heyeti de Pakistanlı arabulucuyla görüşmelere geçti.