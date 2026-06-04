Trump ve Netanyahu arasındaki kriz, İsrail'de siyasi bir fırtınaya neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kriz devam ediyor. Trump'ın Netanyahu'ya, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları dolayısıyla tepki gösterdiği ve "Sen delisin." dediğine yönelik haberlerin ardından ikili arasındaki krize yönelik yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Trump ve Netanyahu, Fotoğraflar: Takvim, Reuters, AA

AXIOS: NETANYAHU TRUMP'A BAĞLI

Axios muhabiri Barak Ravid, son tartışmanın, Netanyahu'nun askeri hedeflerinin ve siyasi varlığının Trump'a ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu yazdı.

Bibi'nin seçim krizi İsrail'de ekim ayına kadar seçimlerin yapılması bekleniyor. Netanyahu ise ne Gazze'de Hamas karşısında "zafer" kazanabildi ne İran'da ne de Lübnan'da… Hal böyleyken de yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Lübnan'da Hizbullah tarafından İsrail'e fırlatılan her bir füze Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırıyor.



İSRAİL'DE SİYASİ FIRTINA

Trump'ın pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'yu eleştirmesi ve Beyrut saldırılarını durdurması, İsrail'de de siyasi bir fırtınaya yol açtı.

Trump Axios'un görüşmeyle ilgili haberini New York Post'a doğruladı ve Netanyahu'yu sevdiğini ve onunla iyi çalıştığını söyledi.