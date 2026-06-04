Netanyahu seçim öncesi köşeye sıkıştı: Trump ile Lübnan krizi! ABD'li yetkili "Bibi ne zaman duracağını bilmiyor" dedi
Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasındaki Beyrut çatlağı büyüyor. Trump’ın Netanyahu’ya yönelik "Sen delisin" çıkışı ve Lübnan saldırılarını durdurma baskısı, İsrail siyasetinde fırtına kopardı. Seçim öncesi köşeye sıkışan Netanyahu'nun, askeri ve siyasi geleceği için Trump’a ne kadar bağımlı olduğu bir kez daha kanıtlanırken ABD kanadı 'Bibi ne zaman duracağını bilmiyor' dedi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi.
- Trump ve Netanyahu arasındaki kriz, İsrail'de siyasi bir fırtınaya neden oldu.
- Axios muhabiri Barak Ravid, Netanyahu'nun askeri hedeflerinin Trump'a bağlı olduğunu belirtti.
- İsrail ve Lübnan diplomatları, Washington'da iki günlük görüşmelerin ardından ateşkes planı açıkladı.
- Netanyahu'nun Lübnan'daki kısıtlamalara ve İran'la yapılacak anlaşmaya şüpheyle baktığı iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kriz devam ediyor. Trump'ın Netanyahu'ya, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları dolayısıyla tepki gösterdiği ve "Sen delisin." dediğine yönelik haberlerin ardından ikili arasındaki krize yönelik yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
AXIOS: NETANYAHU TRUMP'A BAĞLI
Axios muhabiri Barak Ravid, son tartışmanın, Netanyahu'nun askeri hedeflerinin ve siyasi varlığının Trump'a ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu yazdı.
Bibi'nin seçim krizi
İsrail'de ekim ayına kadar seçimlerin yapılması bekleniyor. Netanyahu ise ne Gazze'de Hamas karşısında "zafer" kazanabildi ne İran'da ne de Lübnan'da… Hal böyleyken de yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Lübnan'da Hizbullah tarafından İsrail'e fırlatılan her bir füze Netanyahu'nun işini daha da zorlaştırıyor.
İSRAİL'DE SİYASİ FIRTINA
Trump'ın pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'yu eleştirmesi ve Beyrut saldırılarını durdurması, İsrail'de de siyasi bir fırtınaya yol açtı.
Trump Axios'un görüşmeyle ilgili haberini New York Post'a doğruladı ve Netanyahu'yu sevdiğini ve onunla iyi çalıştığını söyledi.
"BİBİ NE ZAMAN DURACAĞINI BİLMİYOR"
Axios'a konuşan iki üst düzey ABD yetkilisi, Trump'ın savaşı bitirmek istediğini, Netanyahu'nun ise savaşı yeniden başlatmak istediğini belirtti.
ABD'li yetkililerden biri, "Bibi bazen ne zaman duracağını bilmiyor." dedi.
Ravid ise "Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırı planından hızla vazgeçmesi ve herhangi bir ayrılık algısını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atması, Netanyahu'nun askeri manevralarının ve siyasi konumunun Trump'ın etkisi altında olduğunu açıkça ortaya koydu." İfadelerini kullandı.
Netanyahu ve yakın danışmanlarıyla düzenli olarak görüşen bir İsrail kaynağına göre, Netanyahu gergin geçen görüşmenin, ABD'nin İsrail'in Lübnan'daki faaliyet özgürlüğüne yönelik daha fazla kısıtlama getirmesinin habercisi olmasından endişe duyuyor.
Çarşamba günü, İsrail ve Lübnan diplomatları arasında Washington'da iki gün süren görüşmelerin ardından, iki ülke Hizbullah'ın adımlar atmasına bağlı olarak tam bir ateşkes planı açıkladı.
Ravid Netanyahu'nun Lübnan'daki kısıtlamalara ve İran'la yapılacak bir anlaşmaya şüpheyle baktığını belirtti ve "ABD yetkilileri, onun her iki cephede de diplomasiyi baltalamaya çalışabileceğinden endişe duyuyor. Ancak, seçimden dört ay önce Trump'la açıkça fikir ayrılığına düşmeyi göze alamaz." ifadelerini kullandı.