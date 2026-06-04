Uyarı FBI, MI5 ve diğer üye ülkelerin istihbarat servisleri tarafından hazırlandı.

Beş Göz ülkeleri, Çin'in profesyonel ağ siteleri ve çevrim içi iş platformları üzerinden artan tehdit konusunda kamuoyuna yönelik ilk kez ortak bir uyarı yayımladı.

Uyarı, Çin'in yapay zeka ve sahte profillerle askeri subayları ve gizli bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığına dair endişelerle ilgiliydi.

ABD ve Beş Göz istihbarat ortaklığı, Çin'in LinkedIn ve diğer kariyer platformlarını kullanarak güvenlik uzmanlarından gizli bilgiler elde ettiğine dair ortak bir uyarı yayımladı.

Güvenlik yetkilileri, uyarının Çin'in yapay zeka ve diğer yeni araçları kullanarak kariyer platformlarını sahte profiller ve iş ilanlarıyla doldurarak askeri subayları, casusları ve gizli/hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığına yönelik endişeyle ilgili olduğunu belirtti.

ABD ve Beş Göz istihbarat ortaklığındaki ülkeler dün Çin 'in LinkedIn ve diğer kariyer platformlarını kullanarak dünya çapındaki güvenlik uzmanlarından gizli bilgiler elde ettiğine dair, görülmemiş bir ortak uyarı yayımladı.

Küresel İş Bölümü: Dünya coğrafi olarak bu beş ülke arasında paylaştırılmıştır. Örneğin; ABD Latin Amerika ve Asya'yı; İngiltere Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'nın batısını; Avustralya ise Güney ve Doğu Asya'yı internet ve uydu ağları üzerinden ağırlıklı olarak izlemekle sorumludur.

"Birbirini Dikizlememe" Kuralı: Teoride, bu beş ülke birbirlerinin vatandaşlarını casusluk amacıyla doğrudan izleyemezler. Ancak geçmişte sızan belgeler (örneğin Edward Snowden belgeleri), ülkelerin kendi yasalarını çiğnememek için birbirlerinin vatandaşlarını izleyip bilgiyi "paylaştığını" ortaya çıkarmıştır.

3. Nasıl Çalışır ve Kuralları Nelerdir?

Temelleri, 1941 yılında ABD ve İngiltere arasında gizli kodları çözmek amacıyla imzalanan Atlantic Charter ve ardından 1946'daki UKUSA Anlaşması ile atıldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni izlemek amacıyla Kanada (1948), Avustralya (1956) ve Yeni Zelanda (1956) ittifaka dahil edilerek bugünkü "Beş Göz" halini aldı.

Beş Göz (Five Eyes - FVEY), dünyadaki en eski, en geniş kapsamlı ve en organize istihbarat paylaşım ağıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında temelleri atılan bu ittifak, küresel sinyal istihbaratını (SIGINT) izlemek, toplamak ve analiz etmek amacıyla kurulmuştur.

Beş Göz ittifakı Çin'e karşı harekete geçti

İLK KEZ ORTAK UYARI YAYIMLADILAR

Nadir görülen "koruma" uyarısında Çin'in askeri istihbarat servislerinin Beş Göz ülkeleri hükümet ve askeri personelini hedef almak için giderek daha geniş bir yelpazede profesyonel ağ siteleri ve çevrim içi iş platformları kullanıldığı belirtildi.

The Washington Post yetkililerin istihbarat paylaşımında Beş Göz grubunun üyelerinin ağ platformları üzerinden artan tehdit konusunda kamuoyuna yönelik bir uyarı yayımlamak için ilk kez bir araya geldiğini söylediğini aktardı. Grup daha önce Çin'in siber tehditleri ve fikri mülkiyet hırsızlığı konusunda nadiren ortak açıklama yapmıştı.