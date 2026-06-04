Beş Göz ittifakı harekete geçti! FBI ve MI5’tan ortak uyarı: Çin LınkedIn tuzağıyla devlet sırlarını sızdırıyor
Washington-Pekin hattında istihbarat savaşı devam ediyor. ABD'nin FBI'ı ve İngiltere'nin MI5'ının da aralarında bulunduğu Beş Göz istihbarat servisleri, Çin'in kariyer platformlarını bir casusluk aracı olarak kullanarak dünya genelindeki güvenlik uzmanlarından gizli bilgi sızdırdığını açıkladı. Çin'in İngiltere'deki casusları, mega büyükelçilik hamlesi ve LinkedIn tuzağının ardından Beş Göz ilk kez ortak uyarı yayımladı.
Hızlı Özet Göster
- ABD ve Beş Göz istihbarat ortaklığı, Çin'in LinkedIn ve diğer kariyer platformlarını kullanarak güvenlik uzmanlarından gizli bilgiler elde ettiğine dair ortak bir uyarı yayımladı.
- Uyarı, Çin'in yapay zeka ve sahte profillerle askeri subayları ve gizli bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığına dair endişelerle ilgiliydi.
- Beş Göz ülkeleri, Çin'in profesyonel ağ siteleri ve çevrim içi iş platformları üzerinden artan tehdit konusunda kamuoyuna yönelik ilk kez ortak bir uyarı yayımladı.
- Çinli ajanların, devlet sırlarına erişimi olan kişileri hedefleyen çevrim içi iş ilanları yayımladığı belirtildi.
- Uyarı FBI, MI5 ve diğer üye ülkelerin istihbarat servisleri tarafından hazırlandı.
ABD ve Beş Göz istihbarat ortaklığındaki ülkeler dün Çin'in LinkedIn ve diğer kariyer platformlarını kullanarak dünya çapındaki güvenlik uzmanlarından gizli bilgiler elde ettiğine dair, görülmemiş bir ortak uyarı yayımladı.
Güvenlik yetkilileri, uyarının Çin'in yapay zeka ve diğer yeni araçları kullanarak kariyer platformlarını sahte profiller ve iş ilanlarıyla doldurarak askeri subayları, casusları ve gizli/hassas bilgilere erişimi olan kişileri hedef aldığına yönelik endişeyle ilgili olduğunu belirtti.
Beş Göz İttifakı
Beş Göz (Five Eyes - FVEY), dünyadaki en eski, en geniş kapsamlı ve en organize istihbarat paylaşım ağıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında temelleri atılan bu ittifak, küresel sinyal istihbaratını (SIGINT) izlemek, toplamak ve analiz etmek amacıyla kurulmuştur.
1. Üye Ülkeler Kimlerdir?
- İttifak, tamamen Anglosakson (İngilizce konuşan) beş ülkeden oluşur:
- Amerika Birleşik Devletleri (NSA, CIA, FBI)
- İngiltere (GCHQ, MI6, MI5)
- Kanada (CSE, CSIS)
- Avustralya (ASD, ASIO)
- Yeni Zelanda (GCSB, NZSIS)
2. Nasıl Kuruldu?
Temelleri, 1941 yılında ABD ve İngiltere arasında gizli kodları çözmek amacıyla imzalanan Atlantic Charter ve ardından 1946'daki UKUSA Anlaşması ile atıldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ni izlemek amacıyla Kanada (1948), Avustralya (1956) ve Yeni Zelanda (1956) ittifaka dahil edilerek bugünkü "Beş Göz" halini aldı.
3. Nasıl Çalışır ve Kuralları Nelerdir?
"Birbirini Dikizlememe" Kuralı: Teoride, bu beş ülke birbirlerinin vatandaşlarını casusluk amacıyla doğrudan izleyemezler. Ancak geçmişte sızan belgeler (örneğin Edward Snowden belgeleri), ülkelerin kendi yasalarını çiğnememek için birbirlerinin vatandaşlarını izleyip bilgiyi "paylaştığını" ortaya çıkarmıştır.
Küresel İş Bölümü: Dünya coğrafi olarak bu beş ülke arasında paylaştırılmıştır. Örneğin; ABD Latin Amerika ve Asya'yı; İngiltere Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'nın batısını; Avustralya ise Güney ve Doğu Asya'yı internet ve uydu ağları üzerinden ağırlıklı olarak izlemekle sorumludur.
İLK KEZ ORTAK UYARI YAYIMLADILAR
Nadir görülen "koruma" uyarısında Çin'in askeri istihbarat servislerinin Beş Göz ülkeleri hükümet ve askeri personelini hedef almak için giderek daha geniş bir yelpazede profesyonel ağ siteleri ve çevrim içi iş platformları kullanıldığı belirtildi.
The Washington Post yetkililerin istihbarat paylaşımında Beş Göz grubunun üyelerinin ağ platformları üzerinden artan tehdit konusunda kamuoyuna yönelik bir uyarı yayımlamak için ilk kez bir araya geldiğini söylediğini aktardı. Grup daha önce Çin'in siber tehditleri ve fikri mülkiyet hırsızlığı konusunda nadiren ortak açıklama yapmıştı.
İŞ İLANIYLA DEVLET SIRLARINA ERİŞİM
Uyarıda Çinli ajanların özel danışmanlık firmaları, düşünce kuruluşları veya insan kaynakları şirketlerinin çalışanları gibi davranarak devlet sırlarına erişimi olan kişileri hedefleyen çevrim içi iş ilanları yayımladıkları belirtildi.
FBI VE MI5 AYRI AYRI UYARI
Washington Post, uyarının FBI, İngiltere'nin iç istihbarat teşkilatı MI5 ve diğer üye ülkelerdeki muadilleri tarafından hazırlandığını belirtti. Söz konusu istihbarat servisleri son yıllarda benzer uyarıları ayrı ayrı yayımlamıştı.
GİZLİ BİLGİLERİN SIZDIRILMASI İÇİN BASKI İDDİASI
Beş Göz ittifakının açıklamasına göre, Çin'in cazip tekliflerine karşılık veren kişiler, kaynağı belirsiz müşteriler için "gizli" bilgileri sızdırmaları yönünde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bilgi paylaşımı için para teklif edilen bu süreçte toplanan verilerin, daha sonra Çin istihbarat servislerine servis edildiği belirtiliyor.
Ekim ayında MI5, İngiliz parlamentosu üyelerini Çin, Rusya ve İran'dan gelen casusların sosyal medya platformlarını e-posta "kimlik avı" planları ve milletvekillerine şantaj yapmak için kullanılabilecek materyaller elde etmeyi amaçlayan siber saldırı girişimleri yoluyla hedef aldıkları konusunda uyarmıştı.
TRUMP'IN ÇİN EKİBİ
Güvenlik yetkililerine göre ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay Çin'i ziyaret ederken kendisine sık sık Çin casusluğunun hedefi olduğu iddia edilen ABD teknoloji şirketleri ve diğer sektörlerden yöneticiler eşlik etti. Ziyaretten bu yana, Savunma Bakanı Pete Hegseth de dahil olmak üzere Trump yönetimi yetkilileri, Pekin ile ilişkilerin gelişmekte olduğunu dile getiriyor.
LONDRA'DA MEGA BÜYÜKELÇİLİK
Diğer yandan İngiltere, polisi ve savcılarının üst düzey casusluk soruşturmalarını yürütmesine rağmen Çin'in Londra'daki yeni "mega büyükelçilik" projesine yakın zamanda onay verdi. Hatta geçtiğimiz ay, bir İngiliz sınır muhafaza memuru ile bir Hong Konglu ticari yetkili, İngiltere'nin yeni kapsamlı ulusal güvenlik yasası çerçevesinde Çin adına casusluktan hüküm giyen ilk şüpheliler olarak kayda geçti.
Söz konusu iki ismin, İngiltere'deki Hong Konglu muhalifleri ve demokrasi aktivistlerini yıllarca takip ettiği belirtildi. Bu istihbarat ağında, gözaltına alınmasının ardından Londra'daki bir parkta intihar eden eski bir İngiliz Kraliyet Piyadesi de yer alıyordu.
DAVA DÜŞTÜ İNGİLİZ İSTİHBARATI ŞAŞKINA DÖNDÜ
Geçen yıl İngiliz savcılar, hukuki karmaşalar nedeniyle parlamentoda casuslukla suçlanan iki İngiliz vatandaşına açılan davayı düşürmek zorunda kaldıklarını duyurmuştu. Davanın düşmesi İngiliz güvenlik teşkilatında şok etkisi yarattı.
Çin'in en az 2021'den beri LinkedIn ve benzeri platformları bu amaçla kullandığı yönünde uyarılar yapan MI5 Başkanı Ken McCallum, çıkan sonuç karşısında duyduğu hayal kırıklığını açıkça ifade etti.
Beş Göz ittifakının ortak açıklamasında ise Çinli ajanların, yazdıkları raporların düşünce kuruluşları gibi zararsız kurumlara gittiğini sanan ve çoğunlukla durumdan habersiz olan güvenlik yetkililerine internet üzerinden para aktardığı uyarısı yapıldı. Açıklamaya göre, bu tuzağa düşen bazı yetkililer hapis cezaları, işten çıkarılma ve güvenlik rütbelerinin ellerinden alınması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.