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Netanyahu katliam kabinesini topluyor: Gazze’de yeni saldırı planı!

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne 22 aydır sürdürdüğü şiddetli saldırıları genişletmeyi planladığını aktardı.

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Netanyahu katliam kabinesini topluyor: Gazze’de yeni saldırı planı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarla insani felakete yol açtıkları Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu.

Başbakan Netanyahu, hükümet toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusuna "savaş hedeflerine" nasıl ulaşılacağı konusunda talimat vermek üzere güvenlik kabinesinde karar alacaklarını belirtti.

Netanyahu, saldırılar ve uyguladıkları ablukayla kıtlığa mahkum ettikleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflerini "düşmanın yenilgiye uğratılması, esirlerin serbest kalması ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmaması" olarak sıraladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

NETANYAHU HÜKÜMETİ, GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR
İsrail basını, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

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