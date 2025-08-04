PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu'nun oğlundan Katar Emiri Al Thani ve annesine skandal benzetme! "Günümüzün Hitler ve Goebbels'idir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'ın Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef alarak, "Al Thani ve annesi günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

Giriş Tarihi:
Netanyahu'nun oğlundan Katar Emiri Al Thani ve annesine skandal benzetme! "Günümüzün Hitler ve Goebbels'idir"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, tartışmalı bir açıklamaya daha imza attı.

Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef aldı.

Netanyahu, "Katar, 1930'lar ve 1940'lardan beri görülmemiş bir antisemitizm dalgasının arkasındaki ana güçtür. Katar, günümüzün Nazi Almanyasıdır. Katar'ın Yahudilere ve Yahudi devletine yönelik on yıllardır süren karalama kampanyası ve bu kampanyaya milyarlarca dolarlık finansal destek sağlaması nedeniyle dünyadaki tüm Yahudiler büyük tehlike altındadır" dedi.


Netanyahu, Katar Emiri Al Thani'yi Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e, Al Thani'nin annesi Moza bint Nasır'ı ise Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Katar Emiri Al Thani ve annesi Moza bint Nasır günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İngiltere'ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: "57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir"
Borsa İstanbul
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır"
Emlak Konut
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Ankara-Şam hattında ticaretten güvenliğe stratejik temaslar! Gündem Suriyelilerin onurlu geri dönüşü... Hattab gitti Şaar geliyor
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Antalya'da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP'li Muhittin Böcek'in yeğeni de "yiyici" çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! İslam Memiş'ten 'sert dalga' uyarısı geldi! 4 bin 450 lira seviyeleri...
MEB.GOV.TR LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 | e-Okul LGS okul yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Lise boş kontenjanlar...
TÜİK 2025 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 44 ayın en düşük seviyesinde
Kremlin'den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul'u işaret etmişti
YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor
Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız