Köşeye sıkışan İsrail'den skandal hamle: Sözde Ermeni soykırımı kartını çıkardılar! Zamanlama manidar
ABD’nin Türkiye’ye jet motoru satışı ve bölgedeki yeni dengeler sonrası panikleyen İsrail’den skandal hamle geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sözde Ermeni soykırımının resmi olarak tanınması için pazar günü bakanlar kuruluna tasarı sunacağını açıkladı. Netanyahu yönetiminin Türkiye’yi hedef alan bu hamlesinin zamanlaması dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail hükümetinin sözde Ermeni Soykırımını tanıması için bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.
- Saar, bu olayları tanımayı 'ahlaki ve tarihi bir yükümlülük' olarak nitelendirdi ve tasarının Knesset’e sunulacağını belirtti.
- İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Suriye'nin İran'dan daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
- ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye jet motoru satışını Kongre’ye bildirdi.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendirmişti.
ABD ile İran arasındaki anlaşma ve ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satmasına yönelik girişimlerin ardından Türkiye paniği had safhaya ulaşan İsrail, Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi.
İSRAİL'DEN SKANDAL HAMLE
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, önümüzdeki pazar günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısında, İsrail hükümetinin sözde Ermeni Soykırımını resmi olarak tanınmasına yönelik bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYACAKLAR
Saar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan bu olayları tanımayı "ahlaki ve tarihi bir yükümlülük" olarak nitelendirdi. Tasarının bakanlar kurulundan onay alması halinde, nihai oylama için İsrail parlamentosu Knesset'e sunulacağını belirtti.
ZAMANLAMA MANİDAR
İsrail'in sözde Ermeni soykırımı hamlesi oldukça manidar bir zamanda geldi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli geçtiğimiz günlerde Kudüs'te düzenlenen 2026 JNS Uluslararası Politika Zirvesi'nde yaptığı skandal konuşmada, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile Şara yönetimindeki Suriye artık İran'dan çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran'ın Şii ekseni dönemi sona erdi. Artık karşımızda Türkiye, Suriye ve Katar'ın oluşturduğu Müslüman Kardeşler ekseni var." ifadelerini kullanmıştı.
TRUMP'TAN "JET" HAMLE
Temmuz ayında Ankara ev sahipliğindeki NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye jet motoru satışını Kongre'ye resmen bildirmişti.
NETANYAHU TANIDI DIŞİŞLERİ İSTİSMAR DEDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ağustos 2025'te yaptığı bir açıklamada 1915 olaylarını "Ermeni soykırımını" olarak duyurmuştu.
Netanyahu'nun skandal açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada "Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullanılmıştı.