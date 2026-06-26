Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail hükümetinin sözde Ermeni Soykırımını tanıması için bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.

Saar, bu olayları tanımayı 'ahlaki ve tarihi bir yükümlülük' olarak nitelendirdi ve tasarının Knesset’e sunulacağını belirtti.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ve Suriye'nin İran'dan daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye jet motoru satışını Kongre’ye bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendirmişti.

ABD ile İran arasındaki anlaşma ve ABD'nin Türkiye'ye jet motoru satmasına yönelik girişimlerin ardından Türkiye paniği had safhaya ulaşan İsrail, Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İSRAİL'DEN SKANDAL HAMLE İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, önümüzdeki pazar günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısında, İsrail hükümetinin sözde Ermeni Soykırımını resmi olarak tanınmasına yönelik bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.

Gideon Saar, Fotoğraflar: Takvim, Reuters, AFP SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYACAKLAR Saar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan bu olayları tanımayı "ahlaki ve tarihi bir yükümlülük" olarak nitelendirdi. Tasarının bakanlar kurulundan onay alması halinde, nihai oylama için İsrail parlamentosu Knesset'e sunulacağını belirtti.