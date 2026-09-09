İdlib'de büyük patlama

İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi yetkilisi Walid Aslan, SANA'ya yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Acil durum ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

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