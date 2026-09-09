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Suriye'nin İdlib kentinde büyük patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin İdlib kentinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu SANA çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

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Suriye'nin İdlib kentinde büyük patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin İdlib kentinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu SANA çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İdlib'de büyük patlama. Fotoğraflar SANA'dan alınmıştırİdlib'de büyük patlama. Fotoğraflar SANA'dan alınmıştır

SANA İdlib'in kuzeyindeki kırsal bölgede bulunan Burj Elnumra köyünde, mühimmatın patladığını bildirdi.

İdlib'de büyük patlamaİdlib'de büyük patlama

İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi yetkilisi Walid Aslan, SANA'ya yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Acil durum ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

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