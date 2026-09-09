Suriye'nin İdlib kentinde büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin İdlib kentinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu SANA çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
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Suriye'nin İdlib kentinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu SANA çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
SANA İdlib'in kuzeyindeki kırsal bölgede bulunan Burj Elnumra köyünde, mühimmatın patladığını bildirdi.
İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi yetkilisi Walid Aslan, SANA'ya yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Acil durum ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya