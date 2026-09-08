Haaretz'den 7 Ekim iddiası: Netanyahu'nun BAE'den uyarı aldığı ancak adım atmadığı öne sürüldü
İsrail basını, 7 Ekim 2023 öncesinde BAE lideri Muhammed bin Zayed'in Başbakan Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı planladığı konusunda bizzat uyardığı, ancak Netanyahu'nun bu istihbaratı dikkate almadığı iddialarıyla çalkalanıyor. Haaretz'in haberine göre, Yahya Sinwar'ın El Fetih kanalıyla ulaştırdığı "deprem" uyarıları BAE tarafından Tel Aviv'e iletilmesine rağmen İsrail yönetimi bunu Gazze'den gelebilecek bir savaş tehdidi olarak değerlendirmedi. Tel Aviv ise iddiaları yalanlıyor.
İsrail basını Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) istihbarat aldığı fakat hiçbir adım atmadığı iddiasıyla çalkalanıyor.
MUHAMMED BİN ZAYED İSRAİL'İ BİZZAT UYARDI
Haaretz'in haberine göre Aksa Tufanı Operasyonu'ndan 10 gün önce Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El-Nahyan tarafından, Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planladığı konusunda bizzat uyarılmıştı. Haaretz, Netanyahu'un İsrail güvenlik yetkililerini bilgilendirmediğini ve bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.
Haaretz'in raporunda gazeteci Shlomi Eldar ve Ruth Yuval'ın İsrail ve "dünyanın dört bir yanındaki üst düzey yetkililer" de dahil olmak üzere onlarca kaynakla yaptıkları görüşmelere dayanan "Kidnapped: 843 Days of Abandonment" adlı kitaplarından alıntı yapılıyor.
EYLÜL AYINDA 45 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİ
Rapora göre eylül ayının sonundaki 45 dakikalık telefon görüşmesinin içeriği konusunda üç yabancı üst düzey yetkili bilgilendirildi. Metinde ayrıca, Muhammed bin Zayed'in görüşmeyle ilgili doğrudan bilgi sahibi olan bir danışmanına atıfta bulunuluyor.
İddiaya göre Muhammed bin Zayed, Netanyahu'yu, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın bölgeyi sarsacak ve potansiyel olarak İbrahim Anlaşmaları'na zarar verecek büyük bir eylem planladığı konusunda uyardı. Haberde, Zayed'in Netanyahu'nun kayıtsız tepkisi karşısında şaşırdığı, İsrail başbakanının kendisine Kudüs'ün ve Gazze'deki durumun kontrol altında olduğunu, Hamas'tan gelebilecek herhangi bir hamlenin muhtemelen Batı Şeria'da olacağını ve İsrail'in her senaryoya hazır olduğunu söylediği belirtiliyor.
SİNWAR AÇIKÇA SÖYLEMİŞTİ
Rapora göre, Zayed'i Hamas tehdidinden haberdar eden kişi, Sinwar'ın ta kendisiydi. 2023'ün ortalarında Sinwar, İsrail ile yapılan mahkum takası müzakerelerinde ilerleme sağlanamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyordu. O dönemde Hamas, kendi iradeleriyle Gazze'ye giren birkaç İsrailliyi ve iki askerin naaşını elinde tutuyordu. Bunun üzerine Sinwar'ın üst düzey bir Fetih yetkilisini art arda uyararak bir anlaşmaya varılmaması durumunda bunun sonuçları konusunda İsraillilerin ikaz edilmesini istediği öne sürüldü.
Sinwar'ın Zayed'e "İsraillilere söyleyin, eğer ilerleme kaydetmezlerse onlar için çok büyük bir sürpriz hazırlıyorum. Onlara bir deprem beklemelerini söyleyin" dediği iddia edildi.
EL FETİH YETKİLİSİ PANİK OLDU
El Fetih yetkilisinin durumu BAE'ye bildirdiği ve bu durumdan tedirgin olduğu belirtildi. Haaretz o dönem yaşananları şöyle anlattı:
"Sinwar'ın bahsettiği operasyonun tüm Orta Doğu'yu sarsabileceğini çok iyi biliyordu ancak bu bilgiyi doğrudan Şin Bet'e iletmeye çekiniyordu. Öte yandan, Şin Bet'e haber vermediği takdirde İsraillilerin kendisini Sinwar'la iş birliği yapmakla suçlamasından çok daha fazla korkuyordu. Gerçekten de hayatından endişe ediyordu. Bu yüzden mesajı Bin Zayed'e ulaştırmaya karar verdi."
ÖNCE ŞİN BET'E İLETTİLER
Rapora göre danışman ve bizzat Zayed, bu uyarıyı Hamas'ın bir savaş başlatmayı düşündüğü şeklinde yorumladı. Fetih yetkilisi ile danışmanın, eylül ortasında uyarıyı nihayet doğrudan Şin Bet'e ilettiği belirtiliyor. İsrailli güvenlik yetkilileri önümüzdeki günlerde uyarı üzerine değerlendirmelerde bulundu ancak bunu Gazze'den gelebilecek bir saldırı tehdidi olarak anlamadı ve somut bir karar alınmadı.
NETANYAHU TEPKİ VERMEDİ ZAYED DE PANİKLEDİ
Muhammed bin Zayed'in, İsrail'in tepkisizliği karşısında çok endişelendiği ve Netanyahu ile doğrudan bir görüşme yaptığı belirtildi.
Raporda 1 Ekim'de Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ın üst düzey yetkililerin suikastı da dahil olmak üzere Hamas'a karşı proaktif eylem önerisini bir kez daha masaya getirdiği ancak Netanyahu'nun bu konuda herhangi bir karar vermeyerek yalnızca ajansın önerilerini sunmasını ve bunları değerlendireceğini söylemekle yetindiği kaydediliyor. Netanyahu ise Zayed ile yaptığı görüşmeden hiç bahsetmedi.
Üst düzey bir Şin Bet yetkilisi ise "Eğer uyarıları bilseydik, Sinwar'dan gelen ilk mesaja çok daha büyük bir ağırlık kazandırma ihtimalimiz olurdu. Belki de bu durum, eylül ayı başındaki gerilimi düşürme görüşmelerinden ani çekilişinin arkasındakileri de netleştirirdi. İkiyle ikiyi toplayıp, ulaştığımız sonuçtan tamamen farklı bir sonuca vararak tüm istihbarat tablomuzu değiştirebilecek bir sonuca ulaşmamız mümkündü." şeklinde konuştu.
İsrail Başbakanlık Ofisi ise gazeteye verdiği cevapta şunları kaydetti:
"Tam bir yalan! Başbakan Netanyahu söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanıyla konuşmamıştır ve kendisinden herhangi bir uyarı almamıştır."