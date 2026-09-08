Muhammed bin Zayed. Fotoğraflar: Takvim, Reuters

MUHAMMED BİN ZAYED İSRAİL'İ BİZZAT UYARDI

Haaretz'in haberine göre Aksa Tufanı Operasyonu'ndan 10 gün önce Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El-Nahyan tarafından, Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planladığı konusunda bizzat uyarılmıştı. Haaretz, Netanyahu'un İsrail güvenlik yetkililerini bilgilendirmediğini ve bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Haaretz'in raporunda gazeteci Shlomi Eldar ve Ruth Yuval'ın İsrail ve "dünyanın dört bir yanındaki üst düzey yetkililer" de dahil olmak üzere onlarca kaynakla yaptıkları görüşmelere dayanan "Kidnapped: 843 Days of Abandonment" adlı kitaplarından alıntı yapılıyor.

EYLÜL AYINDA 45 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Rapora göre eylül ayının sonundaki 45 dakikalık telefon görüşmesinin içeriği konusunda üç yabancı üst düzey yetkili bilgilendirildi. Metinde ayrıca, Muhammed bin Zayed'in görüşmeyle ilgili doğrudan bilgi sahibi olan bir danışmanına atıfta bulunuluyor.

İddiaya göre Muhammed bin Zayed, Netanyahu'yu, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın bölgeyi sarsacak ve potansiyel olarak İbrahim Anlaşmaları'na zarar verecek büyük bir eylem planladığı konusunda uyardı. Haberde, Zayed'in Netanyahu'nun kayıtsız tepkisi karşısında şaşırdığı, İsrail başbakanının kendisine Kudüs'ün ve Gazze'deki durumun kontrol altında olduğunu, Hamas'tan gelebilecek herhangi bir hamlenin muhtemelen Batı Şeria'da olacağını ve İsrail'in her senaryoya hazır olduğunu söylediği belirtiliyor.