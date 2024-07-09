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NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik görüşme! Genel Sekreteri Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna için bir araya geldi

Rusya’nın dün Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin NATO Liderler Zirvesi öncesi bir araya geldi. Washington’da düzenlenecek olan zirve öncesi görüşen iki isim Ukrayna’ya büyük bir destek sözü verdi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 11:17 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 11:17
NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik görüşme! Genel Sekreteri Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna için bir araya geldi

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Rusya'nın Ukrayna'ya NATO Liderler Zirvesi'nden bir gün önce düzenlediği saldırının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bir araya geldi.

Washington'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde görüşen Stoltenberg ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeleri ve ABD'nin Ukrayna'ya yapması beklenen yardımı ele aldı.

Kiev, 08.07.2024Kiev, 08.07.2024

UKRAYNA'YA DESTEK SÖZÜ

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada belirtilene göre Stoltenberg, Austin'e Ukrayna konusundaki güçlü liderliği için teşekkür etti ve "Bu gerçekten bir fark yarattı ve hepimizin Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş destek vermemizi sağladı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesi dahil farklı noktalarını hedef alan saldırılarını kınadığını aktaran Stoltenberg, Zirve'de müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği daha da güçlendirecek kararlar alacaklarını belirtti.

STOLTENBERG'DEN CAYDIRICILIK VE SAVUNMA MESAJI

Stoltenberg Zirve'de caydırıcılık ve savunma başlıklarının da ele alınacağını belirtti ve "Müttefikler, herhangi bir saldırganı caydırmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz kuvvetlere, hazırlığa ve yeteneklere sahip olduğunu gösterecek. Müttefikler kendi paylarına düşen yükü taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Görüşmede Austin, Stoltenberg'e, ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülke vatandaşına verebileceği en yüksek ödül olan Üstün Kamu Hizmeti Madalyası'nı takdim etti.

NATO'nun 75. yılını kutlayacağı Zirve, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

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