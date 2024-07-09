Gazze’den Mısır’a üç katlı tünel ağı! İsrail ordusu şaşkına döndü: Ülke sınırlarını aşıyor

İsrail ordusunun tünel kabusu devam ediyor. İsrailli bir yetkili İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze - Mısır sınırında Hamas'ın gelişmiş yeraltı altyapısını sergileyen daha önce görülmemiş büyüklükte çok katlı tünellerden oluşan bir ağ ortaya çıkardığını bildirdi.

İsrail Hayom gazetesine konuşan yetkili, üç katlı tünel ağının İsrail kuvvetlerini ve güvenlik kuruluşlarını şaşkına çevirdiğini söyledi.

BİR UCU GAZZE BİR UCU MISIR

İsrail gazetesi, Gazze'de başlayan tünelin diğer ucunun Mısır'a çıktığını belirtti ve "Hamas'ın oksijen boru hattı olarak tanımlanan bu tünellerin, IDF'nin bölgeden çekilmesinden bu yana geçen yıllar boyunca grubun yeteneklerini önemli ölçüde artırmasına olanak tanıdığına dikkat çekti.

BULAMADIKLARI ONLARCA TÜNEL VAR

Washington Post, geçtiğimiz hafta, İsrail'in Phiadelphi Koridoru yani Mısır sınırı boyunca Mısır'a geçen 20 tünel tespit ettiklerini yazmıştı. Washington Post'un raporunda Mısır ile Gazze Şeridi arasında tahmini 20 tünelin daha keşfedilmemiş olabileceği belirtilmişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şok yaşayan ve aylardır Gazze'ye düzenlediği saldırılarda istediğini elde edemeyen İsrail, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın direnişi karşısında hala tünel bulma çalışmalarına devam ediyor.