ABD ve Filipinler arasında geçen yıl imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına İlişkin İş birliği Anlaşması yürürlüğe girdi.

ABD'DEN NÜKLEER ANLAŞMA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki temiz enerji ve enerji güvenliği alanlarındaki iş birliğini geliştireceği ve uzun vadeli ikili diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

ABD İLE FİLİPİNLER ARASINDA NÜKLEER İŞ BİRLİĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına İlişkin İş birliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ABD ve Filipinler'in ortak temiz enerji hedeflerine önemli katkıda bulunabileceği belirtildi ve "Nükleer enerji, küresel iklim değişikliği ve enerji güvenliği hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilir. Bu anlaşma, ülkelerimiz arasındaki yaklaşık 80 yıllık barışçıl nükleer iş birliğinin üzerine inşa edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

FİLİPİNLER'E NÜKLEER MALZEME

Sivil nükleer enerji iş birliği anlaşmalarının ABD'ye başka bir ülkeye nükleer malzeme, ekipman ve bileşen ihracatı için yasal çerçeve sağladığı belirtilirken söz konusu anlaşmanın Filipinler'e nükleer araştırma ve sivil nükleer enerji üretimi için nükleer malzeme, ekipman (reaktörler dahil), bileşen ve bilgi transferine izin vereceği aktarıldı.

Söz konusu anlaşma, 17 Aralık'ta, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş birliği (APEC) Zirvesi'nde imzalanmıştı.