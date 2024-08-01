Nasrallah Tahran’da konuşma yapacak! Hizbullah İsrail’e karşı topyekün savaş ilan edecek mi?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah komutanı Fuad Şükr için bugün Beyrut'ta düzenlenecek olan cenaze töreninde konuşacak.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Şükr, Hizbullah'ın kurucu kuşaklarından önemli bir isimdi. Kendisi 1980'lerde İsrail işgaline karşı savaşmış ve 1982'de yaralanmıştı. Ekim ayında çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'ye destek cephesinde yer alıyordu.

Şükr'ün öldürülmesinin Hizbullah için önemli bir kayıp olduğu bildirildi.

HİZBULLAH NE KONUŞMASI YAPACAK?

Hizbullah, Nasrallah'ın konuşması sırasında grubun siyasi pozisyonunu özetleyeceğini belirtti. Nasrallah daha önceki konuşmalarında İsrail'e tehditler savurmuş ve Lübnan'a saldırması halinde Hizbullah'ın misilleme yapacağını söylemişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki karşılıklı misilleme saldırılarının arttığı bu dönemde Hizbullah'ın yapacağı açıklama ise dikkatle bekleniyor.