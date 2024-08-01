Haniye’nin kızı Netanyahu’ya meydan okudu! Duygulandıran konuşma: Bizi babamızın şehadetiyle onurlandıran Allah’a hamd olsun

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze töreni bugün Tahran'da düzenlendi.

Haniye'nin şehadetinin ardından kızı, gelini ve komşuları Hamas lideri hakkında konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya meydan okuyan Haniye'nin kızı "Ey Netanyahu, babam, komutan İsmail Haniye'yi öldürerek kazandığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Babamın kanı bizim için bir onurdur." dedi.

Haniye'nin kızının açıklamaları şu şekilde:

"BİZİ ONUN ŞEHADETİYLE ONURLANDIRAN ALLAH'A HAMD OLSUN"

Elhamdülillah. Elhamdülillah, bizi büyük babamızın şehadetiyle onurlandıran Allah'a hamd olsun. Allah yolunda mücadele eden cömert liderimize hamd olsun. Allah'ın onu şehitlerden seçmesine hamd olsun. Allah'a hamd olsun ki onun şehadetiyle bizi onurlandırdı. Bu temiz beden artık dinlenmeli. Babamı öldürerek rahatlayacaklarını ve mutlu olacaklarını düşündüler, Ama hayır, vallahi, Babamın kanı, Allah'ın izniyle, kıyamet gününe kadar onların peşinde olacak, Ve babamın kanı bizim için bir zaferdir. Ey Netanyahu, babam, komutan İsmail Haniye'yi öldürerek kazandığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Babamın kanı bizim için bir onurdur. Babamın kutsal kanı senin, ey Netanyahu, ve ordunun kıyamet gününe kadar peşinizde olacak.

GELİNİ VE KOMŞULARI HANİYE'Yİ ANLATTI: FİLİSTİN HALKI İÇİN BÜYÜK KAYIP

Heniyye'nin Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun daha önce yerle bir ettiği evinin enkazında konuşan gelini İnas Heniyye, tüm yıkıma rağmen kayınpederi İsmail Heniyye'nin yasını tutmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Heniyye'nin komşusu Ebu Hasan el-Saati "Bugün tüm Şati Mülteci Kampı sakinleri ve tüm Filistin halkı için acı ve hüzün dolu bir gün. Sevgili komşumuz bizim için bir baba gibiydi, bu sebeple onun vefatı tüm Filistin halkı için büyük bir kayıptır. Hacı Ebu'l-Abd, komşularına ve Şati Mülteci Kampı sakinlerine karşı daima adil ve eşit davranan, mütevazı bir insandı. Büyük sorumluluklarına ve yüklerine rağmen, komşularına her zaman destek olurdu." şeklinde konuştu.