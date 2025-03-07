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Musk hazırladı Trump paylaştı! Reklam videosunda Biden’a gönderme: Ulusal kabusumuz sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yayımladığı reklam videosunda eski Başkan Joe Biden ile dalga geçti. Biden’ın uçak merdivenlerinde ayağı kaydığı görüntülerin yer aldığı videoda geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da dünyanın gözü önünde kavga eden Trump ve Zelenskiy’e de yer verildi. Elon Musk’ın ekibi tarafından hazırlanan reklam videosunda Biden’a gönderme yapılırken “Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi” ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 11:19
Musk hazırladı Trump paylaştı! Reklam videosunda Biden’a gönderme: Ulusal kabusumuz sona erdi

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ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın gafları ve sakarlıkları yönetim değişmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. 5 Kasım 2024'te başkan seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayan Başkan Donald Trump, Biden'ı ti'ye alan bir video paylaştı ve "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Bidenlı reklam videosu

TRUMP'TAN REKLAM VİDEOSU

Trump, Truth Social hesabından Biden'ın skandalları ve kendisinin geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin görüntülerini paylaştı.

Donald Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDonald Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BIDEN'LA DALGA GEÇTİ: ULUSAL KABUSUMUZ SONA ERDİ

Biden'ın uçak merdivenlerinde ayağı kaydığı görüntünün paylaşıldığı videoda, "Aşağılanmayla, içeride başarısızlıkla ve dışarıda utançla geçen dört uzun yılın ardından, ulusal kabusumuz nihayet sona erdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımında Biden'ın yanı sıra eski First Lady Jill Biden ve kendisine yenilen Demokratların adayı Kamala Harris'e de yer veren Trump "Sağduyu geri geldi. Amerika geri döndü." İfadelerini kullandı.

Donald Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDonald Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ZELENSKİY'İN SKANDAL ZİYARETİ DE O VİDEODA

Videoda Trump göreve geldikten sonra ABD'de yaptıklarına yer verilirken "(Trump) Dünyanın dört bir yanında, bitmek bilmeyen savaşları durdurmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı ve geçtiğimiz hafta Trump ile Zelenskiy'in dünyanın gözü önünde kavga ettiği görüntülere yer verildi.

Videoda ayrıca "Halkın egemenliğini geri getirmek için yönetici elitle karşı karşıya geliyor." İfadesine yer verildi.

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ELON MUSK'IN EKİBİ HAZIRLADI

Reklam videosunun Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" siyasi eylem komitesi tarafından hazırlandığı belirtildi.

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