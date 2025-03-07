İsrailli fenomenlerden TikTok’ta skandal telefon şakası: Filistinli çocuklarla alay ediyorlar

Tel Aviv, Gazze'de ateşkesi baltalamaya devam ederken İsrailli sosyal medya fenomenleri ise TikTok'ta bir skandala imza attı.

İSRAİLLİ FENOMENLERDEN SKANDAL AKIM

İsrailli içerik üreticilerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında mağdur olan çocukların mücadelelerini alay konusu yapan videoları, TikTok'ta son zamanlarda viral hale gelerek yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARLA ALAY EDİYORLAR

İsrailli fenomenler kendilerini kurgusal bir insani yardım kuruluşunun temsilcileri gibi göstererek kameraya alıyor ve aileleri ile arkadaşlarını arayarak Filistinli çocuklar için bağış ister gibi konuşmalar yapıyor.

Aranan İsrailliler ise fenomenler telefon şakası yaptıklarını söyleyene kadar sözde yardım isteyen görevlilere küfür yağdırıyor.

İsrailli fenomen “Gazze'deki yetim çocuklar için bir bağış şirketi için arıyorum” diyor ve telefondaki ses ise “Annelerinin bedenine bağışta bulunacağım” diye cevap veriyor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İsrailli sosyal medya fenomeni Yakir Bar Zohar, Gazze'deki çocuklar için bağış talebinde bulunduğu bir videoyu paylaştı.

Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda bir adamın "aç çocuklara" bağış yapma isteğini kabul ettiği görülüyor ancak Bar Zohar şaşırıyor ve "terörist olacak çocuklara" bağış yapmak isteyip istemediğini soruyor.

İsrailli fenomenlerden Gazze skandalı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİLLİ ASKERLER DE İŞİN İÇİNDE

TikTok'ta bu ruh halinde çok sayıda video dolaşıyor. Çoğu gençler tarafından paylaşılırken bazı videoların İsrail askerleri tarafından hazırlandığı belirtiliyor.