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Paris demiryollarında bomba alarmı! İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlayıcı ülkeyi karıştırdı

Fransa’nın başkenti Paris, günde bomba alarmıyla başladı. Tren rayları üzerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulundu. Bölgenin boşaltıldığı ve halkın bölgeye yaklaşmaması konusunda uyarıldığı belirtildi. Bomba haberinin ardından tüm seferler iptal edilirken bölgeye bomba imha ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 12:40
Paris demiryollarında bomba alarmı! İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlayıcı ülkeyi karıştırdı

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Paris güne bomba alarmıyla uyandı. Fransa'nın başkenti Paris'te raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu.

Paris'te bomba alarmı, AFPParis'te bomba alarmı, AFP

PARİS'TE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BOMBA ALARMI

Fransız polisi raylarda patlamamış bir İkinci Dünya Savaşı bombasının bulunmasının ardından Paris'teki Gare du Nord'a giden EUROSTAR tren seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Paris'te bomba alarmı, AFPParis'te bomba alarmı, AFP

RAYLARIN ORTASINDA BULDULAR

Gece boyunca bakım yapan işçiler, cuma sabahı "rayların ortasında" cihazı gördükten sonra alarma geçtiler.

Yerel demir yolu sözcüsü, bombanın Paris'in bir banliyösü olan Saint Denis'te bulunduğunu söyledi. "Bombanın bulunduğu yer Gare du Nord'a yaklaşık iki kilometre uzaklıkta olduğundan hattın her iki yönde de kapatılmasına karar verildi." dedi.

Paris'te bomba alarmı, AFPParis'te bomba alarmı, AFP

BÜTÜN SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Bölgede bütün seferlerin iptal edildiği ve uzun gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri bombayı etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Bölgenin boşaltıldığı ve halkın bölgeye yaklaşmaması konusunda uyarıldığı belirtildi. Kesinti, yerel metro hizmetlerinin yanı sıra Eurostar ve TGV de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası trenleri de etkiledi.

Paris'te bomba alarmı, AFPParis'te bomba alarmı, AFP

HER GÜN 700 BİN KİŞİ

Her gün yaklaşık 700 bin kişinin kullandığı bu yoğun istasyon, bombanın bulunması sonucu binlerce yolculuğun aksamasına neden oldu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA ALMANLAR KULLANIYORDU

Gare du Nord, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kuvvetleri tarafından, 1944'te Paris'in kurtarılmasına kadar yoğun olarak kullanılmıştı.

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