CANLI YAYIN
Geri

İsrail'den süresiz abluka: Refah Sınır Kapısı yeniden kapatıldı

İsrail Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş çıkışı yeniden kapattı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engelledi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi. Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesinin, insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail makamları Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların Mısır'a geçişini engelledi.
  • Filistin Kızılayı Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiğini açıkladı.
  • İsrail ordusu 28 Şubat'ta Gazze'ye açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını duyurmuştu.
  • Refah Sınır Kapısı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açılmıştı.
  • BM ateşkes sonrası İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardım girmediğini belirtti.

İsrail'in sınırlı izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların giriş ve çıkışını engellediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engelledi.

Refah Sınır Kapısı, Fotoğraflar: AA

REFAH'A SÜRESİZ ABLUKA

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiği, bu şekilde bölgenin adeta nefessiz bırakıldığı kaydedildi.

Gazze'nin, kelimenin tam anlamıyla abluka altında olduğu vurgulanan açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı

HAMAS: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesinin, insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların yurt dışında tedavi olmak amacıyla bölgeden çıkış için kullandığı Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in boş bahanelerle sınır kapısını kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesi, insanlığa karşı işlenen yeni bir suçtur. Dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku yok sayarak Filistin halkını hedef alan faşist yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in günlük ihlallerinin ateşkesten cayma isteğini gösterdiği belirtilen açıklamada, garantörlerin İsrail'i ateşkese uymaya zorlaması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, İsrail'in ateşkes maddelerine uymasını sağlamak için etkin şekilde harekete geçmesi istendi.

Refah Sınır Kapısı

ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞE AÇILMIŞTI

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Mücteba Hamaney komada mı? İddia İngiliz basınından
SONRAKİ HABER

Mücteba Hamaney komada mı?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler