İsrail ordusu 28 Şubat'ta Gazze'ye açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını duyurmuştu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engelledi.

İsrail 'in sınırlı izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların giriş ve çıkışını engellediği bildirildi.

Gazze'nin, kelimenin tam anlamıyla abluka altında olduğu vurgulanan açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiği, bu şekilde bölgenin adeta nefessiz bırakıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze 'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı

HAMAS: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesinin, insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların yurt dışında tedavi olmak amacıyla bölgeden çıkış için kullandığı Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in boş bahanelerle sınır kapısını kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesi, insanlığa karşı işlenen yeni bir suçtur. Dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku yok sayarak Filistin halkını hedef alan faşist yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in günlük ihlallerinin ateşkesten cayma isteğini gösterdiği belirtilen açıklamada, garantörlerin İsrail'i ateşkese uymaya zorlaması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, İsrail'in ateşkes maddelerine uymasını sağlamak için etkin şekilde harekete geçmesi istendi.