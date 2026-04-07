İsrail'in sınırlı izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların giriş ve çıkışını engellediği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail makamları, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engelledi.
REFAH'A SÜRESİZ ABLUKA
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellendiği, bu şekilde bölgenin adeta nefessiz bırakıldığı kaydedildi.
Gazze'nin, kelimenin tam anlamıyla abluka altında olduğu vurgulanan açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.
HAMAS: İNSANLIĞA KARŞI SUÇ
Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesinin, insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların yurt dışında tedavi olmak amacıyla bölgeden çıkış için kullandığı Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "İsrail'in boş bahanelerle sınır kapısını kapatarak hasta ve yaralıların geçişini engellemesi, insanlığa karşı işlenen yeni bir suçtur. Dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku yok sayarak Filistin halkını hedef alan faşist yaklaşımı yansıtmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in günlük ihlallerinin ateşkesten cayma isteğini gösterdiği belirtilen açıklamada, garantörlerin İsrail'i ateşkese uymaya zorlaması gerektiği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, İsrail'in ateşkes maddelerine uymasını sağlamak için etkin şekilde harekete geçmesi istendi.
ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞE AÇILMIŞTI
Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.
İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.
Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.
Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.