CANLI |İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | Karargah Başkanı öldürüldü iddiası

NETANYAHU'NUN DOSTLUĞU ÖNEMLİ

ABD katil İsrail'in sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Gazze'deki soykırıma çanak tutan ABD'den Netanyahu hakkında yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin kasımda düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris'in yarın yayına girecek "CBS 60 Dakika" programına verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes çağrısı ve Lübnan'a saldırılara ilişkin ABD yönetimini dinlememesine ilişkin Harris, İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi tehditlere karşı kendini koruması için destek verildiğini ifade etti.

Harris, İsrail liderleriyle yürütülen diplomatik ilişkilerin ise bazı prensiplere dayandığını belirtti.

ABD'nin insani yardımın artırılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Harris, "Bu çerçevede İsrail ve bölge ülkelerine baskı kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Harris, İsrail'in bazı adımları ABD'nin baskısı sonucu attığını savundu.

"Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna ise Harris, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir." yanıtını verdi.