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Mossad’dan Hamas itirafı! Aksa Tufanı darbe etkisi yaratmıştı hezimet devam ediyor: Eski direktör Danny Yatom ‘Askeri manevralarla yenemeyiz’ dedi

Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan Mossad’da hezimet devam ediyor. Mossad’ın eski direktörü Danny Yatom, ülkesinin Hamas ile İslami Cihad hareketlerini askeri olarak mağlup edemeyeceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 16:43 Güncelleme 03 Haziran 2024, 16:51
Mossad’dan Hamas itirafı! Aksa Tufanı darbe etkisi yaratmıştı hezimet devam ediyor: Eski direktör Danny Yatom ‘Askeri manevralarla yenemeyiz’ dedi

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Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'da şok etkisi yaratan Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas, Tel Aviv'e darbe vurmaya devam ediyor.

MOSSAD'DAN HAMAS İTİRAFI

Mossad eski direktörü Danny Yatom, İsrail'in Maarev gazetesinde "Acı gerçek: Hamas ile İslami Cihad askeri manevralarla yenilemez" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında "Kuzeyde (Lübnan) ve güneyde (Gazze) savaş hedeflerine ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın kuzeyde İsrail beldelerini yıktığına vurgu yapan Yatom, "İsrailli esirlerin çoğu hâlâ Gazze tünellerinde, yerinden edilmiş binlerce İsrailli evlerine dönmekten çok uzakta ve Hizbullah kuzeydeki beldelerimizi yok ediyor." dedi.

Mossad eski direktörü Danny YatomMossad eski direktörü Danny Yatom

"HAMAS VE İSLAMİ CİHAD YENİLGİYE UĞRATILAMAZ"

Yatom, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde askeri olarak varlık gösterdiğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamındaki askeri varlığına rağmen, Hamas ve İslami Cihad askeri hareketlerle yenilgiye uğratılamaz. Esirler, siyasi düzenlemeler olmadan askeri baskıyla geri dönemezler." dedi.

FRANSA VE ALMANYA'YA SUÇLAMA

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) antisemitist olmakla suçlayan Yatom, "Fransa ve Almanya da Lahey'deki Yahudi karşıtı mahkemenin savcısının başbakan (Binyamin Netanyahu) ve savunma bakanı (Yoav Gallant) hakkındaki gözaltı emri çıkarma kararını destekliyor." dedi.

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