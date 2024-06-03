Hamaney’den seçim açıklaması! ‘28 Haziran çok önemli’ deyip duyurdu: Düşman köşeye sıkıştı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney , başkent Tahran'da İran İslam Devrimi lideri Humeyni'nin ölümünün 35'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Filistin meselesi ve 28 Haziran'da düzenlenmesi beklenen 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Hamaneey, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun uluslararası odağı Filistin'e yönlendirdiğini ve bu meseleyi öne çıkararak öncelikli bir küresel sorun olarak sunduğunu belirtti.

"FİLİSTİNLİLER DÜŞMANI KAÇAMAYACAĞI BİR KONUMA SIKIŞTIRDI"

Hamaney, "Filistinliler, düşmanı kaçamayacağı tehlikeli bir konuma sıkıştırdı. İsrail işgalinin sonunun başlangıcına tanık oluyoruz. ABD ve birçok batılı ülke siyonist İsrail rejimini desteklemeye devam etse de bu işgalci rejimin hiçbir çıkış yolu olmadığını biliyor. Bugün siyonist rejimin dünya halklarının gözleri önünde yavaş yavaş eridiğine şahit oluyoruz" dedi.

"28 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçimlere yüksek katılım sağlanması İran milleti için büyük bir kazanım olacaktır. Yaşadığımız trajik olaydan sonra halkın bir araya gelerek yüksek oylarla bir sonraki cumhurbaşkanını seçmesinin dünyaya muazzam bir yansıması olacak. Bu nedenle 28 Haziran seçimleri çok önemli" şeklinde konuştu.

Hamaney, "Bu seçimlere katılım şehitlerin cenaze törenine gösterilen yüksek katılımın tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. İran halkının, ekonomik ve kültürel boşluklarını doldururken uluslararası denklemde halkın bölgedeki ve dünyadaki çıkarlarını koruyarak güvence altına alacak, İslam devriminin temellerine inanan, aktif, üretken ve gerekli donanıma sahip bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Adaylar arasındaki seçim propagandalarının ahlak ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği vurgusunu yapan Hamaney, "İftira atmak, karalamak ve çamur atmak işlerin ilerlemesine yardımcı olmadığı gibi ulusal itibara da zarar verir. Seçim süreci bir şeref ve destan aşamasıdır. Rekabet, hizmet içindir, iktidar mücadelesi için yapılan bir çekişme aşaması değil. Mücadele ve seçim rekabeti alanına giren kardeşlerimiz bunu bir görev olarak görmeli ve görevlerini yerine getirmelidir. Allah'ın izniyle İran milletine layık bir cumhurbaşkanı seçilecektir" şeklinde konuştu.

İRAN YENİ CUMHURBAŞKANINI SEÇİYOR

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Muhbir'in başkanlığında seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin düzenlenen toplantıda Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı duyurulmuştu.