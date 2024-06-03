"Devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han aklandı

Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesinde, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandıkları davanın duruşması görüldü.
Mahkeme, Han ile Kureyşi'yi suçsuz bularak, haklarında verilen 10 yıllık hapis cezası kararlarını bozdu.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Gohar Ali Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İmran Han hakkındaki temelsiz suçlamaların bugün sonuçlandığını, söz konusu dava sebebiyle eski Başbakan'ın 10 aydır cezaevinde yattığını belirtti.
İMRAN HAN CEZAEVİNDEN ÇIKACAK
Gohar Ali Han, İmran Han'ın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını iddia etti.
Eşi Büşra Bibi ile yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İmran Han, cezaevinde kalmayı sürdürecek.
Pakistan eski Başbakanı İmran Han
İmran Han, yargılandığı davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
İDDİALAR
ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.