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"Devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han aklandı

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’ "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandıkları davada suçsuz bulundu.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 17:42 Güncelleme 03 Haziran 2024, 17:46
Devlet sırlarını ifşa etmekle yargılanan eski Pakistan Başbakanı İmran Han aklandı

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Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesinde, eski Başbakan İmran Han ile eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandıkları davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, Han ile Kureyşi'yi suçsuz bularak, haklarında verilen 10 yıllık hapis cezası kararlarını bozdu.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Gohar Ali Han, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İmran Han hakkındaki temelsiz suçlamaların bugün sonuçlandığını, söz konusu dava sebebiyle eski Başbakan'ın 10 aydır cezaevinde yattığını belirtti.

İMRAN HAN CEZAEVİNDEN ÇIKACAK
Gohar Ali Han, İmran Han'ın kısa zamanda cezaevinden çıkacağını iddia etti.

Eşi Büşra Bibi ile yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan İmran Han, cezaevinde kalmayı sürdürecek.

Pakistan eski Başbakanı İmran HanPakistan eski Başbakanı İmran Han

İmran Han, yargılandığı davalar sebebiyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.

İDDİALAR
ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan ötürü duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Şah Mahmud KureyşiŞah Mahmud Kureyşi

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu eski Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güven oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güven oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan'daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı güvenoyu önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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