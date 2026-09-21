MOSSAD işi mi? Halep'te askeri sahada peş peşe patlamalar: "Sabotaj" şüphesi
Suriye'nin Halep ilinin güneybatısındaki el-İys beldesinin batısında yer alan el-Hadaba bölgesinde, Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi. 4 kişi yaralandı. İsrail'in gelişmekte olan Suriye ordusuna yönelik sabotajları göz önünde bulundurulduğunda "Saldırı MOSSAD işi mi?" sorusu gündeme geldi. Suriye resmi makamları patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını bildirdi.
Halep'in el-Hadaba bölgesindeki Suriye ordusuna ait askeri sahada yaşanan patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Haberde, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.
İSRAİL SABOTAJI MI?
Bilindiği üzere İsrail, uzun bir süredir bölgede sinsi sabotajlar düzenliyor. Gelişmekte olan Suriye ordusunu hedef alıyor. Bu patlamalarda da MOSSAD'ın saha elemanlarının parmağının olup olmadığı araştırılıyor.Halep'te askeri alanda patlama: 4 yaralı
Öte yandan Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.
Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği kaydedildi.
CİVARDAKİ EVLER BOŞALTILDI
Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını duyurmuştu.