Haberde, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.

Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar meydana geldi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)

İSRAİL SABOTAJI MI?

Bilindiği üzere İsrail, uzun bir süredir bölgede sinsi sabotajlar düzenliyor. Gelişmekte olan Suriye ordusunu hedef alıyor. Bu patlamalarda da MOSSAD'ın saha elemanlarının parmağının olup olmadığı araştırılıyor.

Halep'te askeri alanda patlama: 4 yaralı

Öte yandan Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.